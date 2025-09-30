El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires extendió hasta el 30 de noviembre la validez del “Certificado de Trámite Aprobado”, que es otorgado a los conductores que completaron el proceso de renovación u obtención de la Licencia de Conducir, pero no recibieron el carnet físico.

La decisión —publicada en el Boletín Oficial— es consecuencia de la falta de provisión de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lo que está afectando la emisión de licencias en los Centros de Emisión, como el de San Pedro.

Con esta prórroga, los conductores deberán portar el Certificado de Trámite Aprobado que se entrega en la oficina de Mitre 1995, y que acredita la finalización de su trámite administrativo.

Además, se deberá mostrar la licencia disponible en la aplicación Mi Argentina. Ambos documentos poseen validez legal equivalente mientras se regulariza la entrega de los plásticos.

La medida busca evitar inconvenientes a los ciudadanos que han cumplido con sus trámites en tiempo, pero que se encuentran imposibilitados de recibir su licencia física debido a problemas de abastecimiento a nivel nacional.

Por lo tanto, ante los controles viales en rutas y calles del distrito, se considerará válida la presentación del certificado, que incluye la información personal del conductor y la categoría habilitada.

