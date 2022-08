Liberaron a Gonzalo Ávila, acusado de abuso en un hotel céntrico: el juez rechazó el pedido de prisión preventiva

El juez de Garantías Román Parodi rechazó el pedido de prisión preventiva para Gonzalo Ávila, acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 17 años en una habitación del hotel Eser, por lo que dispuso su inmediata libertad con algunos requisitos que deberá cumplir mientras continúa el proceso penal en su contra.

El magistrado consideró que aún no se encuentran probados los hechos que denunció el joven y que en esta etapa no corresponde mantener detenido al imputado, quien con el patrocinio de un abogado particular logró la excarcelación tras pasar alrededor de un mes detenido en una Comisaría en la ciudad de Rojas.

La resolución de Parodi, a la que tuvo acceso La Opinión, ordenó la libertad de Ávila con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, sus familiares o testigos de la causa, y con la obligación de constituir un domicilio del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin autorización previa.

Además de señalar que no están dados los extremos para que el imputado se fugue o entorpezca la causa, el juez hizo una serie de consideraciones respecto de la materialidad delictiva denunciada, como la falta de elementos para que “se encuentre justificada la existencia del delito”.

“Debe existir un alto grado de probabilidad de que el imputado hac ometido el hecho y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad”, citó el juez Parodi, que basó buena parte de su argumentación en lo que considera falta de “presunción de culpabilidad”.

El titular del Juzgado de Garantías Nº 1 consideró que más allá de la calificación penal con la que Viviani acusó a Ávila, esto es “abuso sexual con acceso carnal”, para él “existen ciertos extremos y particularidades que aún no se encuentran probados con el grado requerido en esta instancia”.

Además, Parodi aseguró en su resolución que “sin desconocer la importancia de la declaración de la víctima” no se puede soslayar “el alto grado de toxicidad por ingesta de alcohol” en el que se encontraba al momento de los hechos denunciados, lo que, entendió el juez, “pudo haber influido sobre la percepción” respecto de lo ocurrido.

La “falta de antecedentes penales y la lejanía que mantendría el imputado con la víctima” también fueron tenidos en cuenta por el juez. Gonzalo Ávila tiene domicilio en la ciudad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde también fue denunciado por “pedófilo y abusador” por la familia de un adolescente con el que mientras tenía entre 14 y 15 años mantuvo una “relación sentimental”, vínculo que configura un delito.

Para Parodi, liberar al imputado no pone en peligro el proceso penal ni obstaculizará la acción de la Justicia. Además, sostuvo que las pruebas aportadas por la fiscala María del Valle Viviani hasta el momento “no generan la convicción suficiente o indicios vehementes para sostener la materialidad delictiva que se le endilga” a Ávila.

“Existen algunas dudas o circunstancias que merecen mayor ahondamiento”, planteó el juez y entendió que en esta etapa de la investigación no es “razonable” que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva, por lo que dispuso su inmediata liberación.

Así, el “falso millonario” —que dijo ser socio de una empresa multinacional petrolera e hijo de un juez y una senadora que tenía jet privado y se jactaba de hablar por teléfono con el expresidente Mauricio Macri— recuperó la libertad para seguir el proceso fuera de prisión.

Apenas lo hizo, publicó en sus redes sociales fotografías desde la cocina de una casa y desde un local de Starbucks. La liberación del imputado no cayó bien en el entorno familiar del joven denunciante, que esperaba un accionar más firme por parte de la Justicia respecto del caso.