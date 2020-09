Leonardo Corti renovó su contrato con San Martín de San Juan: Por qué tiene muchas chances de ser titular

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a los clubes de la Primera Nacional a entrenar desde el 3 de agosto y entre ellos está San Martín de San Juan, institución con la que Leonardo Corti, tal adelantó a La Opinión, renovó su contrato que se le venció el 30 de junio y seguirá en un plantel que contará con muchas caras nuevas de cara al reinicio de la actividad que todavía no tiene fecha cierta.

El sampedrino está hace más de una década en Cuyo pero, según el medio de comunicación Tiempo de San Juan, sólo atajó en 22 partidos oficiales y en 19 de ellos lo hizo de titular. Además, 234 veces fue al banco de suplentes y no ingresó, situación que se dio porque primero fue el tercer guardameta por detrás de Luciano Pocrnjic (se fue en 2015) y hasta mediados de 2020 el segundo por detrás de Luis Ardente quien era el capitán del equipo y emigró a Estudiantes de Río Cuarto.

En ese contexto, "Tomate" peleará el puesto con Kevin Humeler y Pablo Cozzani quien llegó proveniente de Lanús pero ambos comenzarán las prácticas un paso por detrás suyo por lo que, a los 39 años, cuenta con muchas chances de titularizar. Su último encuentro fue el 24 de noviembre de 2019 en Puerto Madryn en el empate 0 a 0 contra Guillermo Brown.

Más allá de que no tuvo demasiada participación, Corti es un referente en el Santo al que llegó en 2009, hace once años y es, después de Lionel Messi en Barcelona, el futbolista argentino profesional en actividad que más años consecutivos lleva en un mismo club. En caso de que el astro se vaya de España, el sampedrino ocupará tendrá ese privilegio y lo escoltará Miguel Ángel Torrén quien está en Argentinos Juniors desde 2010.

La AFA todavía no informó cuando comenzarán a competir los equipos de la Primera Nacional, la segunda categoría de Argentina. En marzo, al momento de la suspensión del campeonato por la pandemia de coronacirus, San Martín marchaba noveno en el grupo 1 con 28 unidades a sólo cuatro de clasificar al Reducido del que iba a salir el segundo ascenso a la por entonces Superliga devenida en Liga Profesional. Sin embargo, no se sabe cómo seguirá el certamen para conceder los boletos a la elite porque no se anunció, al menos hasta hoy, ningún formato.