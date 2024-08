Una joven, que trabaja como mensajera de delivery, fue víctima del accionar delictivo este sábado por la mañana, cuando dejó su vehículo estacionado sobre la vereda de su casa, ubicada en avenida España al 2000.

“Fue antes de las 6 de la mañana. Me levanté para ir a trabajar y la moto no estaba. Había huellas de barro saliendo de mi casa para el lado del ex complejo Mansa Lyfe”, indicó la joven a este medio.

Tras esto, la mensajera se dirigió a Comisaría para radicar la denuncia correspondiente y aguarda el accionar de la Justicia para recuperar su herramienta de trabajo.

Por otro lado, también compartió un posteo en redes sociales para pedir ayuda a la comunidad.

“Si alguien la llega a ofrecer o tienen algún dato, les agradecería de todo corazón que me avisen y me ayuden a compartir”, escribió.