Delincuentes robaron la motocicleta a una mensajera cuando la dejó estacionada afuera de su domicilio, ubicado en Bozzano 320. El hecho sucedió elmiércoles por la noche.

La mujer estaba trabajando como delivery de helados, cuando dejó por unos minutos su vehículo marca Mondial, modelo 110 de color negro, estacionado sobre la vereda e ingresó a su casa.

Momentos después, alrededor de las 00.10 volvió a salir y descubrió que delincuentes se la habían llevado.

La moto robada es similar a la de la foto. Imagen Ilustrativa.

“Salimos con una vecina, nos metimos por el barrio 104, y nada. Casi me muero, casi me infarto. Es re difícil, todavía no sé qué pensar”, expresó la víctima del robo a La Opinión.

Por otro lado, la víctima se ha desempañado durante 3 décadas en el rubro de la mensajería y asegura que junto a su hermana fueron de las primeras mujeres mensajeras de San Pedro.

“Hace 30 años que soy mensajera. Es lo único que tengo para sustentarme, lo único que sé hacer”. indicó con tristeza.

Finalmente, radicó la denuncia correspondiente en Comisaría y ahora pide ayuda a la comunidad para poder adquirir una nueva motocicleta, ya que la necesita sí o sí para poder retomar su trabajo.