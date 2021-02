Las escuchas telefónicas que permitieron desbaratar una banda que vendía cocaína en Ramallo y San Pedro

Una investigación de la Fiscalía tematizada en drogas a cargo de Patricio Múgica Díaz y del personal de la DDA de la Policía de San Nicolás permitió desbaratar una banda que comercializaba cocaína con asiento en Ramallo Pueblo, Villa Ramallo y San Pedro.

Publicidad

El personal policial detectó la actividad y comenzó una pesquisa bajo las órdenes del fiscal Múgica Díaz que dio sus frutos. El trabajo de campo y más de 4800 horas de escuchas telefónicas permitieron establecer que, en efecto, se trataba de una organización narcocriminal liderada por integrantes de una familia cuyos integrantes ya contaban con antecedentes por el mismo delito.

Las escuchas dan cuenta de que parte de la tarea de los miembros de la banda era montar guardia en las comisarías de la zona para alertar sobre eventuales movimientos de los efectivos, sobre todo aquellos que pudieran permitir inferir que estaba en marcha un operativo con allanamientos.

“Quedate ahí, que en la Comisaría está Matías y están todos, está re lleno”, dice una de las grabaciones a las que tuvo acceso La Opinión. “Acá vienen los patrulleros y están por salir, están todos”, advierte una voz femenina.

“¿Qué hago?”, se pregunta otra. “Pasaron de vuelta a cargarlos. Van dos patrulleros y una camioneta para aquel lado”, informa. “¿Me escuchás? ¡Andate, andate”, dice, efusiva, la voz de quien hacía de “campana” en inmediaciones de una dependencia policial.

En otros tramos de las grabaciones se escuchan diálogos vinculados a la compra y venta de estupefacientes:

“¿Dónde estás?”, inquiere uno. “En Villa, en mi casa”, dice otro desde Villa Ramallo. “Haceme unas cinco lucas, ando acá en el pueblo y te aviso cuando ande por el cementerio, o pasá por mi casa, si no”, señala el primero.

“¿Cuánto tenemos que poner para comprar un kilo?”, pregunta un hombre en otra de las escuchas. “No sé, yo no tengo nada, no hay nada”, es la respuesta que recibe. “Vamos a comprar a media entre los dos”, propone el otro. “Pero yo no consigo plata, ahora voy a ver”, advierte el segundo.

El operativo que encabezó la DDA tuvo allanamientos positivos en Ramallo y en San Pedro. Aprehendieron a dos y detuvieron a cuatro personas sindicadas como revendedores de drogas, entre ellos el sampedrio Agustín Izaguirre, de 25 años.

Los allanamientos permitieron secuestrar cocaína fraccionada para su venta por un valor aproximado de 850 mil pesos; balanzas de precisión; dinero en efectivo; teléfonos celulares; recortes de nylon y otros elementos de interés para la causa.