Paula es la madre del policía Osvaldo “Lalo” Cantero, el policía asesinado en cumplimiento del deber cuando intentó repeler un asalto en una carbonería de Zárate.

Hoy pidió recordarlo con la carta que aquí se transcribe y la foto que se publica.

Al cumplirse 9 meses de la trágica muerte del Sbtte. Osvaldo Cantero, en la ciudad de Zárate, su mamá, Paula Cantero sigue exigiendo pronto esclarecimiento del caso y Justicia

LA CIUDAD OSCURA

Hoy visité Zárate, allí donde te quedaste para siempre.

En realidad busqué una excusa para caminar por allí.

Recorrí las calles que siempre me nombrabas: Gallesio, Antártida, Rivadavia, Bosch.

Miré cada lugar con atención, como queriendo retener todo eso que vos veías.

Observé las personas, las miré a los ojos y hasta hablé con algunos, pensando que quizás te conocían.

Imaginé tus recorridos, tus tiempos, esos compañeros que te acompañaban y que siempre mencionabas; con los que reías tanto.

Recordé cada anécdota que me compartías; los perritos que alimentabas, la ovejita a la que le decías “Caniche”.

Los negocios donde comprabas.

Imaginé tus ojitos alegres cuando me relatabas cada cosa; esos ojitos color café que todo el tiempo me acompañan; hasta podía escuchar tu voz.

No sé por qué caminar por esa ciudad me hizo sentir cerca de vos; debería odiarla, pero no sentí eso.

Pasó por mi lado un patrullero y otra vez esa sensación de que vas ahí, quizás lo usaste alguna vez.

Lo quedé mirando largo rato, hasta que se perdió de mi vista; y hasta pude percibir ese perfume que te caracterizaba; -olor a “poli” má- me decías.

Lo mismo me pasa cuando veo un policía; a todos quiero preguntarles si trabajaron con vos, si te conocían.

Desanduve mi camino y otra vez sentí eso que me es perpetuo, el ardor en el pecho, el nudo en la garganta, el peso en mi cuerpo por la tristeza que ya es mi compañía, las ganas de apretarme contra una pared y llorar hasta cansarme.

Te extraño siempre, mi amor