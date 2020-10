La Secretaría de Deportes de la Nación aumentó las becas y el beneficio alcanza a atletas sampedrinos

Cuando Alberto Fernández se hizo cargo de la presidencia, el deporte volvió a tener su rango de Secretaría tras algunos años en los que Mauricio Macri la convirtió en una Agencia Nacional. Con la exjugadora de Las Leonas Inés Arrondo al frente de la cartera que depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que dirige Matías Lammens la semana pasada se informó que los atletas tendrán un aumento del 30% en su beca mensual y el beneficio alcanza a sampedrinos.

El anuncio fue en una reunión virtual que encabezaron Lammens y Arrondo y de la que participó, entre otros deportistas, el palista baraderense Gonzalo Carreras como representante del equipo de canotaje. El medallista panamericano de Náutico es uno de los que percibe ese beneficio por representar a Argentina al igual que Brenda Rojas, el futbolista Silvio Velo y la timonel Eugenia Bosco, entre otros.

"En la reunión dijeron que las becas estaban atrasadas, que sabían eso y que hicieron el aumento desde la secretaria. La a idea es seguir aumentando", explicó Carreras a La Opinión. También, las autoridades indicaron que se repartirá entre las federaciones de cada disciplina 30 millones de pesos.

La mayoría de los deportistas argentinos entre los que están los sampedrinos perciben dos becas, la de la Secretaría de Deportes y la del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard). En ambas, el monto depende del objetivo que tiene por delante el atleta y los resultados logrados.

La suba del 30% se aplicó sobre la primera de la cual no hay publicada una lista oficial actualizada sobre quiénes son los que la reciben. La nómina que figura en la web es del 2015 y están incluidos, por ejemplo, la expalista Agostina Cappelletti y el boxeador Kevin Espíndola quien no la percibe desde 2016. No está Bosco quien en Lima 2019 fue medalla de plata. Incluso, La Opinión consultó a la Secretaría de Deportes de la Nación, pero al 1 de octubre no tuvo respuesta.