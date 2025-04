Una mujer, que contaba con un turno para el médico de cabecera de su papá, debió atravesar momentos desagradables para finalmente llegar a un centro asistencial en San Pedro.

Vanesa vive en La Tosquera, sobre la zona de las barrancas, por lo que durante los días de lluvia queda atrapada por el lodo de las calles del barrio.

“Mi papá es una persona mayor, cardíaco, quien necesitaba de una ambulancia para ser trasladado. Cuando llamo se pasan la pelota entre Río Tala y el Hospital porque no quieren entrar”, contó la mujer que trabaja en el proyecto La Colmenita como coordinadora al cuidado de niños.

En este caso su enojo se fundamentó con lo que vino después de la negativa de las ambulancias. Pudo sacar a su padre apoyado en el andador, caminando por el barro.

“Solo me quedó contratar un remis, que me estuvo esperando más de una hora en la calle de arriba. Eso me costó, con la espera, 18.500 pesos para llevarlo al Sanatorio CoopSer y después otro remis hasta el Hospital donde atienden a los afiliados al PAMI. Y luego volver a mi casa porque mi papá quedó internado. Todo me costó más de 30 mil pesos”, indicó.

Mientras tanto, su padre quedó internado. “Su cuadro es bastante complicado”, dijo en Sin Galera, mientras no dudó en aseverar que “La Tosquera está olvidada. Por lo menos que se dediquen a arreglar las calles”.