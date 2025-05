La Justicia tiene activa la búsqueda del paradero del adolescente Román Sosa, de 16 años, quien se fue de su casa el martes para ir a la escuela pero se escapó del colegio y no regresó a su hogar.

Vanina Machado, madre del joven, se comunicó con La Opinión para pedir públicamente, una vez más, ayuda de la Justicia y de los organismos pertinentes por la "problemática terrible de consumo" que afronta su hijo.

“Román se ausentó de la escuela Comercial el martes luego de haber ingresado con su mamá y su hermano, siempre fue acompañado por sus familiares”, indicó.

"Tiene con tres causas penales complicadas por robo agravado, en despoblado y en banda, estuvo involucrado en los episodios de las fiestas de fin del año pasado, todo por el consumo", relató la madre.

El joven estuvo internado en dos centro de recuperación de las adicciones. Del último, ubicado en Berazategui, se escapó el mes pasado para regresar a su casa. Desde entonces, la familia, que carece de las herramientas suficientes para abordar la problemática por sus propios medios, ya no sabe qué hacer.

"Lo judicialicé, tenían que accionar todos los organismos y nadie hizo nada. Lo querían internar en el Santa Isabel, me opuse porque eso es un neurosiquiátrico, entonces le pagué un lugar privado", contó Machado.

"Lo rotulan con que es adicto porque es esquizofrénico o psicótico o qué sé yo, pero nadie se ocupa", dijo y agregó: "Él no tiene problemas de insania, sabe muy bien lo que hace. Consume desde los 12 años, lo notamos a los 14 y empezamos a buscar ayuda por todos lados".

Ahora, desde el martes lo están buscando. "Supe que estaba en unos lugares con otro chico, por 3 de Febrero al fondo, lo fuimos a buscar con la policía, nos dijeron que había ido a comprar una Coca, así que salimos a buscarlo y no lo encontramos", detalló.

Familiares del otro joven le dijeron que estaba con él y con otros dos. Sin embargo, cuando regresaron este miércoles por averiguaciones, toda la familia negó haberlo visto, dijo Vanina. Lo fueron a buscar cerca del CIC, detrás de las vías y en el barrio Hermano Indio. Sin éxito.

"La Justicia no hace nada, les conviene que los chicos sigan así en lugar de ocuparse de lo que les corresponde. Él se tiene que recuperar en un centro de habilitación, pero si no tiene voluntad yo no puedo hacer nada más, quiero que la Justicia haga algo", pidió la madre del joven.