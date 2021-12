La madre de una de las chicas asaltadas por adolescentes: “No los condeno, me encantaría que se los ayudara”

La policía detuvo este lunes por la madrugada a cuatro adolescentes (dos de 14, uno de 15 y uno de 17 años), luego de que asaltaran a dos chicas de 15 en la plaza Constitución.

Estaban con un grupo de amigos cuando fueron abordados por los cuatro jóvenes delincuentes. Algunos lograron escapar, pero ellas quedaron a mercede de los ladrones, que las amenazaron con armas blancas.

A una de las chicas era el segundo celular que le robaron en un semana. “Esta vez fue más serio, las amenazaron con una navaja, les robaron la mochila con libros, ropa, las llaves”, señaló la mamá de una de ellas en diálogo con La Opinión.

La madre de la otra joven asaltada contó que tras el robo corrieron hasta la esquina de Arnaldo y Pellegrini, donde hay un bar, y lograron que les faciliten un teléfono para llamar a la policía, que logró detener a uno de los ladrones a pocas cuadras del lugar y a los otros tres en Hernández al 300, y recuperó los elementos robados.

La mamá de una de las chicas reflexionó sobre lo ocurrido, ante la consulta de La Opinión. “Son chicos muy jovencitos los que las asaltaron, es muy triste pensar que la adolescencia en este pueblo la está pasando mal. No los condeno en absoluto, me encantaría que se los ayudara, son jovencitos, a tener una vida más bonita”, señaló.

“Hago una lectura política, de las consecuencias que han dejado gobiernos que se han despreocupado mucho por la juventud, y por vaciar este país y saquearlo, y llevarse la plata afuera, y esto sigue pasando, y habría más plata para invertir en estos chicos, que tendrían que estar en Cuarta Pared haciedno teatro”, agregó.

“Tendrían que poder contar con todos nosotros para no adelantarnos siempre a pensar mal, que los adolescentes son malos, necesitan oportunidades, necesitan apoyo”, dijo la mamá de una de las víctimas.

“Creo que son muchas las falencias, de años, a veces les va mejor y a veces les va peor, pero la verdad es que venimos de una etapa tremenda. Es político esto, el día que nos demos cuenta de que no es personal, que no se puede condenar porque son casi niños, tienen la edad de mi hija y así como yo hago por mi hija hay familias que no pueden hacer lo mismo y esos padres también necesitan apoyo, lo tenemos que revisar”, concluyó.