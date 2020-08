La Liga Sampedrina no reanudará sus torneos en 2020: Cómo fue el único fin de semana con fútbol del año

No habrá más torneos de fútbol de la Liga Sampedrina (LDS) en lo que resta de la temporada 2020 por la pandemia de coronavirus y, si se tiene en cuenta que en 2019 los certámenes concluyeron el 29 de septiembre y en 2021 arrancarán en marzo, se completará alrededor de un año y medio en el que sólo hubo un fin de semana con actividad.

La emergencia sanitaria obligó a la Mesa Directiva que preside Hugo Cejas y los clubes afiliados a suspender los campeonatos en curso (Torneo Preparación José Cejas y Copa Alianza femenina Agustina Propato) y cancelar los programados (Apertura y Clausura para Primera A y B). Incluso, de los que habían empezado, sólo se pudo completar en ambos la primera jornada porque después se paró toda actividad deportiva en el país.

El Preparación para primera de varones y mujeres, segunda, tercera, cuarta y quinta comenzó el 7 de marzo con 19 equipos divididos en tres zonas. Los ganadores en la jornada inaugural fueron Rivadavia, Portela, General San Martín, Defensores Unidos e Independencia quienes doblegaron a Sportivo, Alsina, La Esperanza, Banfield y Las Palmeras respectivamente. Central Córdoba-La Roca en Santa Lucía, Fundición-Atlético en Baradero, Agricultores-Paraná en Gobernador Castro y América-Mitre en San Pedro, empataron.

Curiosamente, el Club Social y Deportivo San Roque San Pedro Asociación Civil que se afilió en la presente temporada y ocupó el lugar que dejó San Roque Fútbol Club, no llegó a debutar porque quedó libre en la primera fecha y tendrá que esperar un año más.

El detalle, partido por partido, de la 1ª fecha

Zona A

Rivadavia 2-1 Sportivo: Con arbitraje de Marcelo Meléndez, que volvió a las canchas tras la brutal agresión que sufrió el 25 de agosto de 2019 por parte de un jugador de la primera de Portela, el Fortín ganó el clásico con tantos del sampedrino Iago Borjes. Claudio Núñez descontó para el Lobo que no pudo empatar porque Adrián Giamperetti le atajó un penal a Santiago Sandoval.

Alsina 0-1 Portela: En su regreso a la LDS, la Villa no pudo como local y perdió frente al elenco de la otra localidad de Baradero que marcó por intermedio de Jonathan Navarro. El árbitro fue Fabián Pérez.

Fundición 1-1 Atlético: En el Polideportivo de la ruta 41 de Sportivo se reeditó la final de la Copa Ciudad de Baradero y hubo parda por los gritos de Maximiliano Luna de penal para el local y Renzo Rossi para el visitante. El sampedrino Lisandro Lafalce de la Fundi sufrió una fractura en uno sus pies y estará fuera de las canchas por tiempo indefinido. Impartió justicia Diego Simour.

Zona B

Agricultores 1-1 Paraná: El sábado en Gobernador Castro Sergio Trotta anotó el tanto del local mientras que Facundo Arrieta hizo el del visitante que se puso en ventaja en el primer tiempo pero no la pudo sostener y su rival lo igualó en el complemento.

General San Martín 1-0 La Esperanza: En Pérez Millán el General debutó con sonrisa gracias al tanto de Maximiliano Luque.

Central Córdoba 2-2 La Roca: Fue empate en Santa Lucía por los dos gritos de Braian Montenegro para el dueño de casa y Jonatan Umansky para el visitante.

Zona C

Defensores Unidos 4-2 Banfield: El conjunto dirigido por Roque Quiroga comenzó el certamen el sábado con el pie derecho porque se impuso como local en el Campo de Deportes Bernardo Vidal al Taladro que llegó al gol por Enzo Balladares y Alexis Aguilar. Gabriel Rodríguez dos veces, Douglas Franco y Diego Chaparro marcaron en el ganador.

América 1-1 Mitre: El sábado en el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza el Sabalero se adelantó en el marcador gracias a un penal de Bruno Banegas pero el elenco de Sandro Velasco lo empató en el segundo tiempo por Emmanuel Pedraza.

Las Palmeras 1-4 Independencia: Con arbitraje de Lucas Guerrero, la I se impuso en Río Tala con dos tantos de Eduardo Balladares más uno cada uno de Marcos Gómez y Elías Franco. Emanuel Mohr hizo el del perdedor.

Los resultados de los encuentros de inferiores y 1ª femenina

Unos días antes que el Preparación, el 4 de marzo, empezó la Copa Alianza femenina con 17 equipos divididos en dos grupos, en uno los de San Pedro y en otro los de Baradero. El objetivo del campeonato fue que aquellas jugadoras que no pueden competir en "cancha grande" por diferentes circunstancias puedan hacerlo en campos de juego de siete.

Ese miércoles, la zona B afrontó su primera jornada en la cancha de Fundición donde el local cayó 3 a 2 frente a Sportivo. Además, Portela B le ganó 5 a 4 a su par A; Alsina A 4 a 2 al B; y Rivadavia-Impacto terminó 2 a 2.

El 6 de marzo, en tanto, se realizó la inauguración del torneo en Defensores Unidos con la presencia de Propato, senadora bonaerense por el Frente de Todos y esposa de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Antes y después del breve acto hubo partidos. En el primer turno, La Roca A se impuso al B 8 a 0 mientras que después, previo a la inauguración del certamen que contó con autoridades de la LDS con su presidente, Hugo Cejas, a la cabeza y la senadora de la Provincia de Buenos Aires Agustina Propato; La Esperanza y América igualaron 1 a 1. Posteriormente, San Roque goleó 7 a 2 a Independencia y Central Córdoba igualó con Banfield 1 a 1. Quedó libre el local.

Lo curioso del certamen es que no fue obligatorio de participación y Paraná y Mitre, dos de los clubes más importantes de San Pedro, no compitieron con el objetivo de abocarse exclusivamente al Torneo Preparación José Cejas en cancha de once jugadoras.