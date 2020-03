Copa Alianza femenina: Por qué el certamen lleva el nombre de una senadora bonaerense kirchnerista

Empezó la semana pasada la Copa Alianza que lleva adelante el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS) con encuentros en las zonas B en Baradero y A en San Pedro donde el viernes, en el marco de la primera fecha, se realizó el puntapié inicial en el Campo de Deportes Bernardo Vidal de Defensores Unidos con la presencia de la senadora bonaerense del Frente de Todos Agustina Propato, tal informó días antes la organización a través de su Boletín Oficial Nº 3.871.

Lo que no se sabía es que el presidente de la LDS, Hugo Cejas, iba a anunciar que el certamen es en homenaje a Propato porque, según explicó en el breve acto en el centro de la cancha, es “una referente de la mujer a nivel provincial y nacional”. En ese contexto, detalló: "Nosotros todos los años cuando iniciamos un campeonato tratamos de ponerle el nombre de alguien significativo para la disciplina. Hoy -por el viernes- comienza un campeonato nuevo, el año pasado empezamos con el fútbol femenino y hemos tenido la aceptación de todo el mundo. Han tenido dos campeonatos brillantes el año pasado".

La esposa de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, no tiene mucha relación con el deporte y menos con el fútbol aunque sí, al igual que su marido, contacto directo con Cejas ya que en el marco de su campaña para las elecciones 2019 estuvo en la LDS, entidad que en su Estatuto y reglamento de la LDS no impide que cualquier certamen sea ligado a índoles políticas, religiosas o del tema que concierne. A fines de enero, luego del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por parte de un grupo de rugbiers zarateños, presentó un proyecto de ley para que los clubes bonaerenses implementen un sistema de capacitación y formación contra la violencia a través del cual, con especialistas, eduquen a los chicos que concurren a él.

Propato fue subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación cuando Berni lideró esa cartera en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en 2017 se postuló como diputada nacional en la lista que encabezó Fernanda Vallejos con Daniel Scioli, entre otros.

En el Campo de Deportes Bernardo Vidal del Rojiverde y ante la atenta mirada de Cejas, la secretaria del Departamento de Fútbol Femenino, María Belén Giménez; y jugadoras de varios equipos, la senadora kirchnerista y militante peronista admitió que no es “jugadora” pero sí “hincha de fútbol”. Y agregó: “Es un gran orgullo ver este grupo de mujeres que forman parte de la liga femenina de fútbol sampedrino. Ustedes están dando una pelea. Esta pelea no sólo la dan ustedes sino también otras mujeres como yo en la política. Acá mostramos en la cancha y en la vida porque todas somos mamas, trabajadoras y muchísimas cosas más que jugadoras de fútbol”.

Por último, tal registró Fútbol Femenino San Pedro, Propato, que en su red social Facebook definió la distinción como "osada", les aseguró a las presentes que "están haciendo historia" porque "hasta hace poco tiempo" el fútbol "era exclusivamente de hombres". "Me hubiese gustado jugar al fútbol, en mi época no estaba esta impronta de jugar. Esta avanzada sobre el fútbol y poder demostrar el talento que tenemos las mujeres para este deporte como lo hicimos con la Selección Argentina femenina, hace que resignifiquemos el lugar que estamos ganando las mujeres. Esta pelea no solo la dan ustedes sino también otras mujeres como yo en la política también luchando por nuestro derechos sociales, laborales y políticos. Hay muchas mujeres contemporáneas que han hecho historia como las Abuelas de Plaza de Mayo, Evita y Cristina Fernández de Kirchner. Esto es hacer historia también", cerró la senadora antes de darle el puntapié de inicio a la pelota.