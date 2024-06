"Ya no sé qué hacer, tengo miedo de terminar muerta", dijo este jueves a La Opinión Ailén Carlevaris, la joven de 21 años que el jueves pasado recibió un disparo de arma de fuego en una mano en la zona de Manuel Iglesias y Güemes.

"Tuve que cubrirme con la mano la cabeza por que en las cámaras se ve como tira a la cabeza", dijo sobre el episodio en la que se vio involucrada el 30 de mayo por la noche en la inmediaciones de donde en febrero su hermana Iara sufrió una situación similar.

El domingo, la joven denunció que dos personas llegaron a su domicilio en una moto y que descerrajaron disparos al aire frente a su casa tras gritar el nombre de su hermano. Esas personas son, señaló, los mismos que le dispararon el jueves por la noche.

El sindicado como autor de los disparos es Marcelo Candiotti, reconocido delincuente que cumple condena bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda cercana a donde se produjeron los hechos.

Conocido como "el Rengo", Candiotti asegura que es inocente y que le echan la culpa a él "para que pierda el beneficio" del que goza.

"Yo sólo quiero que todos sepan la verdad y si me encuentran muerta, ya van a saber quién fue", aseguró Ailén Carlevaris en diálogo con La Opinión y ratificó su acusación contra Candiotti. "Hay que hacer algo, va a terminar matando a alguien", señaló.

"Antes de ayer mandaron amenazas, siguen tirando tiros, seguimos denunciando, recién cuando fui al Hospital me cruzaron y me gritaron cosas, ya no sé qué hacer, tengo miedo de terminar muerta", advirtió.

La joven fue al Hospital este jueves para que la atienda el traumatólogo, quien le informó que no tiene movilidad en un dedo de la mano afectada por el disparo y que en un mes evaluarán si es necesario someterla a una intervención quirúrgica.