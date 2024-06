El reconocido delincuente Marcelo Candiotti, detenido con arresto domiciliario, denunció que desde "hace una semana" su casa, donde cumple con el beneficio otorgado por la Justicia, es objeto de tiroteos.

Candiotti vive en Manuel Iglesias al 1100. Allí permanece alojado en condición de detenido con el beneficio judicial de prisión domiciliaria. En los últimos días, fue acusado de dispararle a una joven y hasta lo allanaron. Él asegura que es inocente de ese hecho y que lo acusan para que le revoquen la medida.

"Hace una semana que me tienen a los tiros. Yo sé que en mi vida pasa no fui un santo, pero estoy cansado", dijo Candiotti a La Opinión este lunes, tras un nuevo episodio armado en su vivienda.

"Vienen a mi domicilio a tirotear mi casa. Tengo montones de denuncias hechas y la Fiscalía no le quiso tomar la denuncia a mi mujer hoy", se quejó.

Contó que hace unos días le dispararon a su hijo y que anoche, cuando su hija salía de su domicilio, también se escucharon detonaciones con armas de fuego.

"Ellos me denuncian a mí y me hacen allanamiento, porque me acusan de que yo le disparé a la piba esta, la herida", dijo Candiotti y aseguró que los hermanos de esa joven lo acusan a él "a propósito" para que le "corten el beneficio" de arresto domiciliario del que goza.

"A mi hijo le gritan, lo amenazan por teléfono con gente de Rosario que van a traer estas personas", aseguró y remitió audios de los agresores en los que insultan a su hijo y le advierten acerca de lo que podría ocurrir.

"Gordo, la concha de tu madre, avisale a tu papá que ahora voy a ir yo para allá, con un par de gente mía, y vamos a ver si son tan guapos para entrar a la casa de una mina que está con pibes chicos. Ahora van a ver, se van a esconder adentro del culo de tu mamá, vos y tu papá", le dicen en el audio.

"Van a hablar conmigo, a ver si es tan poronga es el gato ese. Ahora va a hablar conmigo y mejor que no llamen a la Gorra, porque así como piso el pueblo me voy y los dejo rengos a todos ustedes, vas a ver, la re concha de tu madre, ahora vas a ver", finaliza la amenaza.

“Lo único que quiero es estar tranquilo. Yo tengo una familia, mi hijo e hija y nietos viviendo en mi casa, y quiero pagar el error que cometi en paz”, dijo Candiotti a La Opinión.