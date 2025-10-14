La Jabonera abrió el público su nueva sucursal mayorista, ubicada en Pellegrini 2505, donde se puede comprar por menor y por mayor, a precios promocionales.

Ads

El sábado, el móvil de Sin Galera recorrió el local, que fue pensado como depósito pero también como espacio para la atención directa al público.

"Si llevás más de tres artículos, el precio es por mayor o por bulto", dijo Mario Morosini al móvil del programa y agregó: "Decidimos que la gente pueda llevar por bulto y tener mejor precio".

Ads

Puede interesarte

Ads