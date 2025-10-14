La Jabonera abrió su sucursal mayorista: "A partir de la tercera unidad, precio por mayor"
La familia Morosini ya tiene abierto al público el nuevo local, ubicado en Pellegrini 2505, con productos de limpieza y perfumería a precio mayorista. "Si llevás más de tres artículos, el precio es por mayor o por bulto", dijo Mario al móvil de Sin Galera.
La Jabonera abrió el público su nueva sucursal mayorista, ubicada en Pellegrini 2505, donde se puede comprar por menor y por mayor, a precios promocionales.
El sábado, el móvil de Sin Galera recorrió el local, que fue pensado como depósito pero también como espacio para la atención directa al público.
"Si llevás más de tres artículos, el precio es por mayor o por bulto", dijo Mario Morosini al móvil del programa y agregó: "Decidimos que la gente pueda llevar por bulto y tener mejor precio".
