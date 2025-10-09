Nueva sucursal de La Jabonera: ¿de qué querés que te llenen el bidón?
La nueva sucursal de productos de limpieza y perfumería sueltos estará ubicada en Pellegrini 2505 y muy pronto abrirá sus puertas a los clientes. Antes de la gran inauguración, participá del concurso y ganá un bidón con el artículo que prefierás. Lavandina, perfumina, vivere, las opciones son infinitas.
La Jabonera abrirá muy pronto las puertas de una nueva sucursal de venta de artículos de limpieza y perfumería sueltos. El local tendrá lugar en Pellegrini al 2505.
Antes de la gran inauguración, en Sin Galera nos adelantamos al festejo y decidimos premiar a los oyentes y suscriptores con bidones llenos de productos de su preferencia.
Responde la consigna: ¿de qué querés que te llenen el bidón? Al WhatsApp 3329 479958 y participá para ganar el artículo de limpieza suelto que prefierás.
Muchos ya respondieron a la consigna en el programa anterior, donde la afortunada ganadora fue Emilia, tras participar del Casting de movileros.
“En el bidón yo pondría lavandina y Vivere para la ropa”, indicó Rita.
“Jabón y lavandina”, comentó Florentina.
Y Viviana eligió: “Quiero llenar el bidón con perfumina”.
Anunciaremos al ganador este sábado 11 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com
