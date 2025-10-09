La Jabonera abrirá muy pronto las puertas de una nueva sucursal de venta de artículos de limpieza y perfumería sueltos. El local tendrá lugar en Pellegrini al 2505.

Antes de la gran inauguración, en Sin Galera nos adelantamos al festejo y decidimos premiar a los oyentes y suscriptores con bidones llenos de productos de su preferencia.

Responde la consigna: ¿de qué querés que te llenen el bidón? Al WhatsApp 3329 479958 y participá para ganar el artículo de limpieza suelto que prefierás.

Muchos ya respondieron a la consigna en el programa anterior, donde la afortunada ganadora fue Emilia, tras participar del Casting de movileros.

“En el bidón yo pondría lavandina y Vivere para la ropa”, indicó Rita.

“Jabón y lavandina”, comentó Florentina.

Y Viviana eligió: “Quiero llenar el bidón con perfumina”.

Anunciaremos al ganador este sábado 11 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com