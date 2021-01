La historia de Valeria Aguilera, la enfermera que aplicó las primeras vacunas contra el coronavirus en San Pedro

El martes 5 de enero de 2020 quedó en la historia de San Pedro por ser la jornada en la que comenzó en el Hospital la vacunación contra el coronavirus, casi ocho meses después de haberse registrado el primer caso positivo en el médico Gustavo Marín.

Aunque ayer sólo se pudo aplicar la dosis de Sputnik V a cinco personas, la primera el intendente interino, Ramón Salazar, hubo emoción en funcionarios que organizaron la logística y el personal que trabajó en el procedimiento, entre ellos Valeria Aguilera que fue la enfermera que vacunó a Salazar, la supervisora del área de enfermería Yanina Moreira, el doctor Raúl Bertone, la kinesióloga Lorena Colom y el instrumentador quirúrgico Javier Gorosito de Gobernador Castro.

Valeria tiene 45 años y proviene de una familia relacionada a la salud. Su mamá, Mirta Alí, es enfermera jubilada del nosocomio local y su hermano Gustavo chofer de ambulancia. Además, su hija está por concluir la carrera universitaria de medicina mientras que su hijo se volcó por la ingeniería mecánica y cortó la “tradición familiar”.

Aguilera es licenciada en enfermería recibida en la Universidad de Morón y trabaja desde hace 16 años. Los primeros tres lo hizo en Sadiv y desde hace trece como empleada municipal. Actualmente, está en el Centro Integrador Comunitario y como la designaron para vacunar contra el COVID-19 martes y jueves, coincidió con la primera jornada y sobre su responsabilidad cayó el intendente interino.

“Fueron días previos de estudiar lo que es la vacuna rusa. Hice cursos con el Ministerio de Salud, uno es vacunador y vacuno todos los días pero es una vacuna nueva y no estamos acostumbrados a trabajar con vacunas congeladas”, contó a La Opinión sobre cómo se preparó para la ocasión.

Y admitió: “No dormí dos días, primero tranquila pero cuando llegó la prensa me puse un poco nerviosa porque se está a la expectativa de lo que uno va a hacer, los nervios fueron similares a cuando rendí la tesis. Una vez que vacuné a los cinco pacientes, me relajé. Salió todo muy bien, todo tranquilo como se esperaba”.

Valeria realizó la tarea junto a una compañera que preparó las inyecciones para que ella las aplique. “Lo hicimos de común acuerdo con ella”, precisó y contó que su “familia, amigos y pacientes” en el CIC le manifestaron su alegría por ser la primera enfermera de San Pedro en aplicar la Sputnik V. “Una mezcla de sensaciones, recibir la vacuna acá fue emocionante y ser la primera vacunadora aun más”, señaló.

La Opinión transmitió el operativo de vacunación en vivo por el Facebook de Sin Galera y usuarios manifestaron su preocupación por el no uso de guantes por parte de Valeria Aguilera quien reconoció que eso la “amargó un poco”. Sin embargo, explicó cómo es el protocolo: “Tenemos lineamientos que seguir y dentro de esos está que no se debe usar guantes durante la vacunación salvo que el vacunar tenga una lesión en su mano. De todas maneras, la gente no tiene porqué saber como son las normas de como es la vacunación”.

Por último, recalcó que en su profesión de enfermera es importante ser “servicial”, dar “amor” y tener “empatía”: “Tratamos con gente que en su mayoría tienen patologías y hay que brindarle amor y apoyo. Eso a la gente le encanta, uno tiene que dar lo mejor que pueda tener”.