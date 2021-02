La familia Bianchi se defiende: “Ellos nos acusan a nosotros, pero hirieron a mi hijo de 14 años”

Luego de que se hiciera pública la nota que los vecinos del barrio La Tosquera presentaran al intendente Municipal, Desarrollo Humano y la Comisaría, solicitando que se tomen medidas con una familia en particular a quienes responsabilizan de los continuos incidentes que en esa popular barriada se vienen originando desde hace tiempo, los cruces y acusaciones continúan.

Ahora fue la familia Bianchi la que pidió derecho a réplica para defenderse de las acusaciones que por medio de la Comisión de Fomento se hicieron públicas y llegaron a las autoridades.

Aseguran no tener nada que ver con las acusaciones que se realizaron en su contra y que son ellos los que sufren la violencia que ejercen algunos jóvenes del barrio.

“Resulta que ellos nos acusan a nosotros, atacaron e hirieron a mi hijo de 14 años”, dijo María Bianchi. “”Qué voy a tener que hacer ahora, levantar firmas también para que los saquen”, se preguntó.

“”Ellos roban chanchos, roban pollos, roban todo, ellos están con toda la mafia y yo acá tengo un merendero”, destacó.

“Nosotros acá no estamos usurpando, y hace tres años que vivimos y no seis meses como dicen, yo acá se lo compré a Toto Weis, no estoy usurpando”, sostuvo.

“Ellos están metidos con el MT, y ahí son todos una manga de mafiosos”, disparó Biacnhi y aseguró que sabe quiénes atacaron a su hijo presuntamente con una escopeta recortada.

La propia María Bianchi confirmó que tras el ataque que sufrió su hijo hicieron la presentación judicial correspondiente y de inmediato se ordenó una perimetral de 500 metros para las personas señaladas como los responsables de los disparos.

Además se le dio intervención al Servicio Local debido a la presencia de menores en el lugar. “Nosotros nos vamos a ir, pero antes que el señor Cecilio Salazar nos dé cinco casas, porque somos cinco las familias que vivimos acá”, reclamó Bianchi.