La definición de la Primera Nacional: Francisco Nouet marcó para Villa Dálmine y Matías Budiño clasificó al Reducido

Se definió el lunes la primera fase de la Primera Nacional con futbolistas locales involucrados en los partidos decisivos, entre ellos Francisco Nouet que marcó un gol en la derrota de Villa Dálmine de Campana y Matías Budiño quien, con Quilmes, es el único que sigue con posibilidades de ascender a la Liga Profesional (LP).

El Violeta, con el delantero formado en Paraná de titular, perdió frente a Barracas Central 3 a 1 en la última fecha de la zona B. En el minuto 75, Nouet descontó para su equipo al conectar con zurda un centro llovido desde la derecha. El atacante ingresó al área en solitario por el segundo palo y puso el encuentro 2 a 1.

Villa Dálmine terminó 14° en el grupo B que lideró el club del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien clasificó a la final por el primer ascenso ante Tigre, ganador del A.

“Pancho” llegó a Villa Dálmine para la segunda ronda tras estar a préstamo en Flandria en la B Metropolitana. Desde su desembarco en el plantel fue titular en la mayoría de los juegos y marcó cuatro tantos. Con él, el elenco de Campana mejoró considerablemente y salió del último puesto.

El Cervecero, con Budiño entre los suplentes, le ganó ayer a Belgrano de Córdoba 1 a 0 y se ubicó segundo en el grupo A por lo que jugará el Reducido donde su rival en cuartos de final será Deportivo Morón.

El resto de los sampedrinos acabó su temporada: Leonardo Corti con San Martín de San Juan (13° en el grupo B), Tomás Oneto con All Boys (13° en el B) y Juan Cruz Nadal con Mitre de Santiago del Estero (12° en el A). En el caso de los guardametas Corti y Nadal no tuvieron regularidad como titulares. El primero disputó algunos partidos mientras que el joven no lo hizo en ninguna ocasión, aunque estuvo en el banco de relevos varias veces.

El defensor, por su parte, fue una de las piezas claves de la defensa del Albo que no hizo un buen torneo y enseguida fue relegado de las primeras ubicaciones.