“Soy una vecina amiga del chico Braian Sosa que falleció”, dijo la mujer que envió las fotos y acompaña a la mamá del joven cuyo deceso se produjo el domingo a consecuencia de las graves lesiones que sufrió dentro el establecimiento rural “El Independiente”, campo adentro a la altura de la Ruta 191, Km. 10.5.

Hoy se conocerán los resultados de la autopsia que se practica en Mercedes, Será a las once de la mañana y corresponde esa ciudad porque Braian murió tras ser sometido a una operación. Lo habían derivado desde San Pedro el viernes por la noche tras permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva.

Durante las primeras horas se habló de “un accidente de motos”, pero el viernes la mamá de Braian llamó a La Opinión para pedir por un urgente traslado para su hijo. Estaba con respiración asistida y empeoraba.

“Mi hijo despertó y me contó que él tuvo el accidente en el tractor, le dieron un tractor, él no sabía manejar. Todo el mundo está diciendo que él tuvo un accidente en moto. Mi hijo no tuvo accidente en moto”, dijo la mamá el viernes.