Jugar en Europa, la decisión de dos rugbiers de Tiro Federal: “Pitu” González en Francia y Lisandro Salinas en España

Daniel González y Lisandro Salinas Terán ya no visten la camiseta de Tiro Federal en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) porque hace unas semanas emigraron a Europa por propuestas deportivas que les surgieron y decidieron no dejar pasar. Desde octubre, el sampedrino está en Francia y el venezolano en España.

“Pitu” debutó el fin de semana en la reserva del Rugby Club Puilboreau, institución que milita en la Fédérale 3 que es la quinta división del rugby galo, una de las potencias mundiales. Su equipo cayó 29 a 26 frente a Gradignan y el joven de 25 años estuvo en cancha 40 minutos.

“Llegué a mediados de octubre, fue una gran posibilidad que no la podía desaprovechar”, dijo a La Opinión González quien tuvo que esperar unas semanas para debutar porque no tenía licencia de jugador. Mientras tanto, entrenó y se adaptó “al club y al idioma” para “poder dar y hacer lo mejor” y “dejar a Tiro Federal y San Pedro lo mejor posible”, aseguró.

González en el centro de entrenamiento de su club en Francia.

El forward vive en un departamento que el club le cedió en sus instalaciones. La entidad es de La Rochelle, una ciudad costera en el suroeste de Francia que es la capital del departamento de Charente Marítimo. Está a unos 500 kilómetros de París.

“Mi objetivo por el momento es jugar en este club y, por supuesto, si alguna vez se me da la posibilidad de poder subir a alguna categoría más arriba seria muy importante para mí”, contó el deportista de San Pedro quien a la vez trabaja en un taller mecánico, una labor relacionada a su desempeño en la fábrica de la automotriz Toyota en Zárate mientras estaba en Argentina.

El 22 de noviembre su novia, Martina Paz, de 20 años, llegará a La Rochelle para jugar en el equipo femenino de la ciudad, aunque todavía restan pasos burocráticos, explicó González: “Está en tramite lo de ella por el momento, también hay que esperar que La Rochelle le termine de enviar unos papeles para que pueda jugar”. La joven integra el plantel de mujeres del Biguá que esta temporada debutó en la URBA y también apuesta a una experiencia en Europa.

Lisandro Salinas Terán, en España

Lisandro Salinas Terán es venezolano, pero en su paso por San Pedro y Tiro Federal construyó relaciones que lo adoptaron como un sampedrino más. Desde principios de octubre “Licha” se radicó en Madrid, España, para jugar en Club Rugby Majadahonda de la División de Honor B, la segunda división del rugby de ese país.

“Ellos me trajeron. Hace unos años estaban por traerme, pero la pandemia no me dejó hasta ahora. El contacto fue un español con el que jugué en Panamá y siempre quiso que viniera a jugar acá”, relató a La Opinión Salinas quien ya tuvo sus primeros partidos con sus nuevos compañeros -en los dos primeros fue titular-.

Lisandro Salinas Terán cuando todavía estaba en San Pedro. Foto: La Opinión.

Lisandro se afincó definitivamente en Europa: “En San Pedro dejé a mis mejores amigos y mi hogar. Espero volver algún día, pero ahora voy a estar por un tiempo acá”. Desde que dejó Venezuela, jugó en Panamá, Colombia y Argentina, antes de instalarse en España.

En nuestro país el joven pasó 6 de sus 32 años y uno de los momentos más complicados de su vida cuando en 2019 estuvo dos meses internado en el Sanatorio Güemes de Capital Federal con riesgo de vida a causa de una infección que le causó una bacteria en su cuerpo. Se recuperó, volvió a ponerse la camiseta de Tiro Federal antes de la pandemia de coronavirus y, luego de ella, le salió una chance que, al igual que González, decidió no dejar pasar.