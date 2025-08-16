La tenista sampedrina obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay.

La joven, que casualmente este viernes está cumpliendo 17 años de edad, logró la presea dorada junto a Sol Larraya en dobles femenino, al vencer 0-6, 6-2 y 10-6, en el match tie break, a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Ángel.

Candela aún tiene la posibilidad de obtener la medalla de bronce en singles, partido que disputará este sábado, desde las 13.

