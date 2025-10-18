Este sábado finalizó la 33° edición de los Juegos Bonaerenses con el cierre de la etapa final que se disputó, como todos los años, en Mar del Plata.

San Pedro tuvo una destacada actuación que contó con la participación de una delegación de 300 representantes, entre deportistas y entrenadores.

En el último día de competencia, se sumaron más podios con la medalla de oro para Máximo y Felipe Armendáriz en Pelota Paleta Sub 14, y medallas de plata para los equipos de Básquet y Sóftbol Sub 16 masculino.

Con estos resultados, San Pedro alcanzó un total de 24 medallas entre las que están 13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, sellando una de las participaciones más destacadas de los últimos años.

