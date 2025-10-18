La delegación de San Pedro continua con su participación en la etapa final de los Juegos Bonaerenses que se disputan en Mar del Plata.

En natación, Valentina Boari se alzó con el primer puesto en los 200 metros libres dentro de la categoría sub 14, mientras que Ana Yeri también alcanzó lo más alto del podio al imponerse en los 100 metros espalda sub 18.

Valentina Boari ganó la medalla de oro.

A estos logros se sumó la impecable actuación de Naara Lezcano, quien logró el oro en Lucha Olímpica (categoría hasta 49 kilos), y la solidez de Valentina Gallo en ajedrez femenino sub 18, disciplina en la que también se consagró campeona.

Julia Pinto ganó la medalla dorada.

Además, en cocineros bonaerenses, Julia Pinto logró otra medalla dorada para San Pedro al ganar en la categoría sub 15.

Por su parte, el equipo masculino de Futsal sub 16 cerró una gran campaña con la medalla de plata y Tobías Gelabert sumó una presea de bronce en los 50 metros libres categoría sub 16.

Con estos resultados, San Pedro ya se asegura tres medallas en el último día de competencia. El Sóftbol Sub 16 masculino, Pelota Paleta y el conjunto de Básquet Sub 14 masculino disputaran las finales este sábado.

