Juegos Bonaerenses 2021: San Pedro detectó una trampa de Baradero en beach vóley y una dupla clasificó a Mar del Plata

La Dirección de Deportes de San Pedro detectó una irregularidad de la Municipalidad de Baradero en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2021 de beach vóley, protestó ante la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y la dupla U16 masculina conformada por Joaquín Merlasino y Julián Massaglia, que había perdido la definición contra la baraderense, clasificó a la Final en Mar del Plata.

“Desde la Dirección de Deportes me informaron que hicieron una protesta porque la pareja de Baradero no estaba incluida en el sistema y participó, como pasó en otros deportes. La dirección hizo la protesta y pasaron los chicos de San Pedro”, explicó a La Opinión el entrenador de la pareja, Federico Bonvissuto.

La Etapa Regional de beach vóley se realizó el 25 de agosto en Baradero. Luego del certamen el área que conduce Mariano Arnal comprobó la irregularidad y reclamó ante la organización. Una vez verificada, la pareja baraderense fue descalificada y la sampedrina sacó pasaje a la ciudad balnearia al igual que las universitarias Albertina Rimasa y Milagros Tagliatore quienes ganaron en la cancha.

Rimasa y Tagliatore junto a Mauri, el entrenador. Foto: La Opinión.

“Los chicos de Baradero nos ganaron bien la final porque son mejores que nosotros. Es una cuestión reglamentaria y la Dirección de Deportes está bien que ese encargue de eso e hizo el reclamo. Fue a través de un tribunal de disciplinas y se comprobó que jugaron sin inscribirse en el sistema”, agregó Bonvissuto.

La trampa del vecino municipio tiene un propósito. Cada inscripto puede competir en un máximo de dos regionales. Un día antes de la competencia cada Dirección de Deportes debe inscribir en el sistema digital de los Juegos Bonaerenses 2021 quiénes la van a representar en la disciplina. Al no anotar a sus competidores, Baradero logra, en caso de que no ganen la instancia, que no figuren como que participaron y, en consiguiente, puedan jugar la Etapa Regional en otros dos deportes. De lograr el primer puesto, los inscribe.

Ningún inscripto a los Juegos Bonaerenses 2021 puede participar en más de dos etapas regionales

La maniobra fue detectada también en fútbol 5 y fútbol 11, pero a diferencia del beach vóley no afectó a San Pedro cuya Dirección de Deportes cumplió con lo que establece el reglamento. Incluso, previo al inicio de las actividades se advirtió a los jóvenes inscriptos en más de dos selecciones de disciplinas de conjunto de que sólo podían participar en un par.

Con Merlasino y Massaglia son 23 los sampedrinos clasificados a la Etapa Final programada para entre septiembre y noviembre en Mar del Plata. Además de las parejas de beach vóley, están en la instancia definitiva Teresita Bologna en acuatlón y 18 nadadores que ganaron la Etapa Regional en diferentes pruebas.

No está confirmado que todas las competencias se lleven a cabo en la ciudad balnearia por la pandemia de coronavirus. La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires estima que, de realizarse, serán unas 25 mil personas las que se reunirán en la ciudad balnearia para la definición. El plan B para concluir las competencias es que las finales de las disciplinas se realicen en burbujas en diferentes distritos, pero el objetivo es que se definan todos los certámenes.