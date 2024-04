Juan Martín Vázquez Krenz es un niño de 6 años que fue aprendiendo un poco de la historia de Malvinas mientras daba sus primeros pasos en el jardín de infantes.

“Nosotros viajamos bastante siempre paramos en algún monumento y en una ocasión mientras paseaban en unas termas, Juan le cantó a un chico la Marcha de Malvinas”, explicó Karina, madre del pequeño. No lo sabían, pero en el mismo lugar y atento a lo que acababa de ocurrir se encontraba un hombre que era excombatiente.

“El hombre se acercó y nos dijo, ¿el nene sabe la marcha de Malvinas? Yo soy veterano”, recordó con nostalgia, Karina.

Juan Martín en la recreación de la batalla Monte Longdon en La Plata.

El encuentro fue emotivo a tal punto, que este ex soldado decidió intercambiar números para seguir en contacto con el niño e invitarlo a una recreación de la batalla Monte Longdon que tuvo lugar en la ciudad de La Plata.

La historia preferida de Juan es la de Owen Crippa, tanto cómo para saberse el nombre de la nave que piloteaba y qué cosas hizo en su trayectoria.

"Mi papá me dijo querés conocer un veterano y me mostró quién era Mingo. Lo encontré en un almacén y yo lo abracé y él me regaló caramelitos", dijo Juan Martín recordando su primer encuentro con el excombatiente, Domingo “Mingo” Novaro.

“Yo lo amo a Mingo, él fue a las Malvinas y pudo sobrevivir. Es mi veterano”, explicó el pequeño, que el pasado 2 de abril, llevó el arreglo floral acompañado por los excombatientes.

Durante la jornada del acto del 2 de Abril, Juan Martín fue uno de los encargados de depositar una ofrenda floral en el monumento que recuerda a los caídos en Malvinas.