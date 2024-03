Los veteranos de guerra de San Pedro, excombatientes de Malvinas, decidieron no participar el martes en el acto oficial por la conmemoración del cuadragesimosegundo aniversario del desembarco de las tropas nacionales en las islas, organizado por el Gobierno municipal.

La agrupación que nuclea a los sampedrinos que estuvieron en el campo de batalla desde el 2 de abril de 1982 y regresaron con vida tras la guerra se reunió este martes para analizar la situación y decidieron no formar parte del acto "en ejercicio de la libertad", según dijeron en el estudio de La Opinión & Sin Galera Javier Saucedo y Domingo "Mingo" Novaro.

Los motivos están relacionados con la decisión del intendente Cecilio Salazar de reconocer oficialmente como “héroes veteranos de Malvinas” a los soldados continentales, “ciudadanos que estuvieron a disposición en el continente durante la defensa de la soberanía nacional en el conflicto bélico de Malvinas en 1982”.

Para los que participaron en la guerra, los denominados soldados continentales no son "veteranos" y si bien entienden que deberían tener un reconocimiento, no es el mismo. "Hemos cuidado celosamente el tema del estatus", dijeron y aseguraron que "es así en todo el mundo".

"El año pasado, en octubre, el intendente llamó a todo el mundo y les dijo que eran 'héroes continentales' y los únicos héroes que conozco están en la tumba o en el mar", dijo Saucedo.

"A mí no me representa la palabra héroe, yo soy un soldado que cumplió con su deber, héroe son los que quedaron en las islas y en el mar Argentino", agregó Novaro.

"Esto es un acto de democracia y libertad, de disconformidad", aseguraron. "En una decisión totalmente electoral llamaron y se presentaba gente que dijo 'bueno, sí, yo estuve' y ni tienen un papel", reclamaron.

"Los que quedaron en el continente son nuestros compañeros, pero nosotros no podemos avalar esto, que no es un problema de estatus sino de dinero", dijo Saucedo.

"Es molesto y doloroso, a 42 años de la guerra, tener que estar explicando estas cosas", señalaron. "Yo estuve mucho tiempo movilizado en Comodoro Rivadavia, hacíamos patrullajes. Te aseguro que no es lo mismo, dormíamos calentitos y comíamos todos los días", contó Novaro.

"Queremos decirles a todos los que durante tantos años nos han acompañado que no estamos ni enojados ni encaprichados, estamos disconformes con determinadas líneas de conducta y esta es nuestra manera de expresarlo", indicaron.

Informaron que es probable que "en algún momento" del día, los veteranos se reúnan el martes en el Monumento de plazoleta Ejército de Los Andes ("la de los Cañones") para dejar una ofrenda floral y cantar el himno, como acto alternativo al oficial organizado por la Municipalidad.

"No nos pone contentos tener que tocar este tema en público, pero ellos están totalmente convencidos de que los equivocados somos nosotros y nosotros creemos que no. Está todo bien, pero veteranos de guerra no son. Pero si es válido electoralmente tomar a toda la gente, que lo expliquen a la sociedad, nosotros no tenemos por qué avalar eso", cerraron.

Puede interesarte