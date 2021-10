Juan Cruz González y la expropiación de clínica San Pedro: “No hay que jugar con la desesperación de la gente”

El Concejo Deliberante giró a archivo la iniciativa ciudadana del exdiputado Eduardo Polimante sobre la expropiación de la clínica San Pedro en una sesión a la que asistieron el impulsor de la propuesta y un grupo de empleados y empleadas del sanatorio.

La situación generó polémica porque el personal de la clínica San Pedro no fue informado respecto del procedimiento administrativo que se sigue habitualmente ante una nota que ingresa por Mesa de Entrada, que implica, necesariamente, el “pase a archivo” pero no significa que los concejales no puedan trabajar sobre el tema para elevarlo como proyecto legislativo.

“Lamentablemente alguien no les explicó, alguien que fue legislador y diputado, que habla de expropiación cuando el Concejo no puede expropiar nada, esa desinformación hizo que la gente se vaya muy enojada”, señaló el concejal del Frente de Todos Juan Cruz González, quien antes y después de la sesión dialogó con las trabajadoras para explicarles el procedimiento.

“Es una situación lógica, porque todo el mundo entiende lo que están pasando las 70 familias de la clínica San Pedro, lo que está pasando con la salud, pero también hay que ser claros y no jugar con la desesperación de esa gente y ser responsables en lo que se puede decir y lo que se puede hacer”, aseguró el edil.

González destacó que “lo que está en juego acá es el funcionamiento de una clínica” y comparó: “No es lo mismo que decir abro una calle, asfalto y la gente pasa por ahí, es algo mucho más difícil de ordenar”.

Visiblemente molesto por lo ocurrido, aseguró: “Siento que agarraron a los trabajadores en su desesperación y los expusieron a esta situación”.

El edil reconoció que el HCD tiene herramientas como las de aprobar una resolución que recomiende a la Legislatura bonaerense tratar una ley que declare sujeta a expropiación a la clínica San Pedro para que luego el gobernador, con esa norma sancionada, pueda proceder al trámite, que implica tasación, acuerdo y diversos procesos.

“Eso no fue explicado, la mayoría de la gente vino pensando que desde acá se iba a expropiar. Entiendo que alguien les hizo creer que estaba todo arreglado”, se quejó el concejal.

“Se entiende el enojo, porque son 70 familias sin trabajo y todos sabemos lo que hace falta una clínica en San Pedro”, señaló González.

El edil del Frente de Todos sostuvo que hay muchos actores del Estado, como la Región Sanitaria IV, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo “tratando de ver cómo se le da solución a este tema que es muy complejo y cuando los temas son muy complejos las soluciones no son simples”.

Sobre la expropiación como posibilidad, analizó: “Todo forma parte del debate, cuando uno busca una solución tiene que estar abierto a ver de qué manera podemos resolver algo, pero tenemos que transmitir que no es fácil, sino ya estaría solucionado, a ninguno de los 18 concejales les interesa tener cerrada una clínica”.

“Si hubiese estado dentro de nuestras posibilidades, del conjunto del cuerpo, la solución hubiese estado, pero tenemos que ser responsables y saber de qué manera tenemos que trabajar, porque hay muchas veces que necesitamos conocer en profundidad de que estamos hablando, no solamente el hecho de ‘exprópiese’ como si fuera tan así”, finalizó.