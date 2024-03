Tras la publicación de los honorarios regulados por la Justicia para todos los letrados que intervinieron en el litigio por la recuperación de los terrenos costeros de avenida España al 700, los exasesores letrados de la Municipalidad de San Pedro acreditaron por escrito su renuncia al cobro.

Del mismo modo procedió la fiscala de Estado que tenía más de 13 millones adjudicados por mandato judicial.

A varios la aclaración les pareció “absurda”, pero como “lo que abunda no daña” ya están las notificaciones que informan que esas liquidaciones no corresponden.

A la nota en la que el abogado Juan Benseny recordó su trabajo en ese expediente durante la gestión de Pablo Guacone le siguió el escrito que el actual Juez de Paz y exfuncionario municipal José Macchia remitió al juzgado.

La misma acción deben acreditar la abogada y concejala Paola Basso por 4.365.900 pesos y el exdirector de Asesoría Letrada Ricardo Uguet, a quien le fijaron 881.915 en concepto de 42,12 jus.

“Señor juez: Dr. José Ignacio Macchia por derecho propio con demás datos denunciados en esta causa, en actos caratulados: “CALOGNE RAÚL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO Y OTROS/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, en trámite bajo el n°102.484, antes V.S. respetuosamente digo: 1- Que habiendo recibido cédula de notificación a mi domicilio electrónico del Poder Judicial y advertido el alcance de la resolución puesta en conocimiento, vengo a señalar que corresponde dejar sin efecto la regulación al suscripto habida cuenta que no corresponde percibir honorarios, debiendo estarse al texto del art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, Dto ley N°6.769/58, lo que así Señor Magistrado solicito sea resuelto”, dice textualmente la comunicación al juzgado”.