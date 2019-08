Jardín Belén: quedó firme el arresto domiciliario para Anselmo Ojeda

Tras la resolución del juez, que la semana pasada reveló en exclusiva La Opinión, el fiscal Granda y el abogado particular de las familias denunciantes no apelaron y la decisión quedó firme: el exportero, acusado junto al sacerdote Tulio Mattiussi de "abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado", continuará en calidad de detenido pero ya no en la cárcel sino en la casa de una hermana en Villa Sarmiento, partido de Morón. La medida puede ser revocada en cualquier momento de acuerdo al avance de la causa y del comportamiento del imputado.