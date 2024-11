Una mujer que estuvo a punto de caer en una estafa cuando intentaba vender un producto quiso narrar lo vivido con la finalidad de advertir de que todo intento de chantaje es posible.

“Lo mío es, más que nada, por solidaridad con la gente buena que sigue confiando, que por ahí se la rebusca vendiendo un producto por las redes”, contó a La Opinión quien prefirió mantenerse en el anonimato.

“Vendí un producto a través de las redes sociales un día miércoles. Esta persona se contactó conmigo, me pidió el WhatsApp y me dijo que lo pasaba a retirar el sábado, pero para que yo le guardara la mercadería me iba a transferir 12 mil pesos”, relató.

“El jueves me envía un mensaje diciendo que no me pasó el dinero porque se había complicado por su trabajo, y que en un ratito la madre me haría la transferencia a mi alias, para después pasar a buscar el producto el sábado", contó la víctima.

"Minutos más tarde me manda la captura de pantalla de la transferencia. Cuando yo la amplio, veo que era por un valor de 580 mil pesos. Todos los datos concordaban conmigo: CUIL, DNI, nombre completo, pero lo que me hizo ruido fue que era de la aplicación ‘Ualá’ y que arriba no figuraba el logo de la aplicación. Además, en la parte inferior tampoco era igual a otros comprobantes habituales en estas operaciones”, continuó.

La mujer mantuvo la sospecha y recurrió a un amigo que también utiliza Ualá. “Le comenté y me ofreció hacer una prueba enviándome un de poco dinero para ver si llegaba. Al toque llegó y el comprobante me apareció en mi correo electrónico”.

Con esta prueba comprobó que la transferencia de los 580 mil pesos nunca le llegó a su cuenta bancaria. “Nunca tuve esa plata, por lo tanto, le envío un mensaje explicándole que no me llegó el dinero y me responde que, al ser de otro banco, a veces demora. Entonces creí que podía llegar a retrasarse y una vez que suceda se lo devuelvo. Pero la plata nunca llegó”.

Por entonces la situación comenzaba a agobiarla y a preocuparla. No sabía con quién se estaba metiendo, realmente.

Su recurso inmediato fue enviarle otro mensaje. “Me dice que me quede tranquila que su mamá se equivocó y que está pagando toda la operación. Al rato me llaman supuestamente del banco, pero no era así porque el banco no te puede llamar preguntándote si yo tenía alguna otra cuenta hacia donde transferir esa plata, ya que no se podía hacer a la que tengo en el Banco Provincia", señaló.

"Le respondí que no conocía a nadie, y allí me explican que la mujer se había equivocado y que por eso habían bloqueado mi cuenta. En consecuencia, no iba a poder recibir transferencias y que apenas pudieran rehabilitarla, el problema iba a estar resuelto”, agregó.

Después insistió con el supuesto comprador a través de mensajes por WhatsApp, “y no marcaba que le hubiesen llegado, y si le llegaron los leía y no contestaba. También lo llamé al teléfono y pero resultó que ya no existía”.

La mujer, con algo de conocimiento sobre las recomendaciones que surgen ante el abanico de fraudes que existen, nos contó que “por suerte no di token, contraseñas ni claves. Tampoco pudieron sacar dinero de mi cuenta porque no tenía nada”.

Luego vino la etapa de las gestiones ante el banco. “Fui y me dijeron que con el alias solo no te pueden hacer una estafa, pero hay que estar atentos porque están utilizando muchas modalidades diferentes".

"Yo digo que la gente debe tener cuidado con las transferencias y otras cuentas como la DNI, porque esta gente se aprovecha de la situación donde uno está confiado. Cualquiera puede caer. Yo pensé que nunca me iba a pasar, y cerca estuvo de pasarme”, relató.

La mujer ya perdió todo contacto con el estafador. “Me bloqueó en WhatsApp, ya no aparece una foto, no existe en Facebook donde lo denuncié por estafa. Nada se sabe de él”.

Finalmente, recalcó que su intención es contribuir. “Solo deseo que no les pase una cosa así. No sé quién es, ni sé si me llamaban de una cárcel, y eso me da mucho miedo. Tengan mucho cuidado con las transferencias bancarias cuando compran o vendan. No hay que abrir ningún enlace, no atender llamadas sospechosas, ni aportar ningún tipo de datos de una cuenta. Nada, de nada. El banco no te va a llamar para pedirte algo. Eso hay que tenerlo siempre presente”.

Admitió su temor. La incertidumbre sobre el desenlace del episodio la tuvo muy preocupada. “Ahora estoy un poco más tranquila. Creemos que nunca nos puede pasar, hasta que te pasa”.

Sobre esto, las entidades bancarias llevan a cabo una campaña para concientizar estos hechos que son delictivos.

La facilidad con la que convencen a una persona de realizar transferencias o pagos es asombrosa. Y en el caso de venta de cualquier artículo, advierten que generalmente estas maniobras se realizan fuera del horario bancario “intentando hacer creer a la persona que se envió el dinero del producto o bien una equivocación por más dinero para que la víctima lo devuelva”. El paso siguiente es vaciar el saldo de esa cuenta bancaria.