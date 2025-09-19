Aunque es una tarea que Senasa e Inta realizan desde hace años, los vecinos se mostraron curiosos al ver un grupo de personas uniformadas trabajando sobre algunos ejemplares de los naranjos amargos que impregnan de aroma a azahar algunas calles céntricas de la ciudad.

Ads

Semanas atrás, ambos organismos advirtieron sobre la posibilidad de la presencia de una plaga muy perjudicial para los cultivos de cítricos: la “Chicharrita” cuyo nombre científico es Diaphorina citri (o psílido asiático).

Se trata de un pequeño insecto que actúa como vector de la bacteria que causa la enfermedad más grave de los cítricos a nivel mundial: el Huanglongbing (HLB), también conocido como enverdecimiento.

Ads

Esta plaga se alimenta de plantas de cítricos sanas y también enfermas y de esta manera lleva la enfermedad de planta en planta.

Los principales síntomas del HLB incluyen hojas con manchas, brotes amarillentos y frutos deformes, lo que puede llevar a la muerte de los árboles en pocos años.

Ads

La “chicharrita de los cítricos” es transmisora de una enfermedad devastadora que puede impactar de manera muy perjudicial en la economía de la región ya que se alimenta de plantas de limón, naranja, pomelo y otras especies cítricas.

La presencia de sólo uno de estos insectos es una señal de alerta fitosanitaria, advertencia que ya han comunicado los organismos correspondientes.

La “chicharrita” no mide más de 2 a 3 milímetros de largo, es marrón moteado y se encuentra casi siempre sobre los brotes tiernos de la planta para alimentarse y dejar sus huevos.

Como es fundamental vigilar de manera permanente toda la plantación, es que también se está realizando un trabajo de monitoreo minucioso para cumplir con el protocolo fitosanitario.

Ads

El equipo conformado por profesionales de Inta y Senasa recorrieron las calles Oliveira Cézar, entre Uruguay y Mitre y Salta y Rivadavia hasta la zona costanera.

La tarea está enfocada en preservar la sanidad de los cultivos de la región, incluídos los naranjos amargos del centro, que no sólo se han convertido en los protagonistas del perfume a primavera con sus azahares en flor, sino también en uno de los atractivos turísticos que definen a San Pedro como la ciudad donde los naranjos adornan las calles.

Puede interesarte