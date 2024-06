En la zona de Ruta 191 ya están acostumbrados a ver quienes son los que pasan por la zona, generalmente en moto o a caballo y planean de qué modo pueden ingresar para robar.

Se llevan herramientas, rompen invernáculos, arrancan cables y así terminan luego en un robo más imporante.

“Estaba con eso y la guita, y los sueldos, y los aguinaldos, y los aportes, y los créditos -que no hay nunca una ayuda de nada-, y estaba renegando”. relató el Adrián Mitidieri, el titular de Agrodesarrollos. “Me agarra esto anoche, ya me había dormido cuando me llamaron de la alarma y me vine; justo estaba mi hijo, me acompañó. Tengo gente maravillosa trabajando, muy buena gente, por suerte, mis empleados, la verdad son todos muy buenos y siempre nos acompañan, siempre están. Pero esto te cansa, y te pega eungolpe”.