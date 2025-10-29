Este miércoles comienzan las semifinales del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

En primer lugar, se enfrentarán a Paraná y América. El Albirrojo recibe al Sabalero desde las 20.30 en el Jorge Delfor Suárez. Los dirigidos por Pablo Guereta llegan luego de eliminar a Banfield en cuartos de final mientras que el equipo del Bajo hizo propio ante Defensores Unidos.

El jueves, también a las 20.30, Independencia enfrenta en el barrio 1 de Mayo a Mitre. La I eliminó a La Esperanza mientras que el Rojo venció a Central Córdoba de Santa Lucía en la fase anterior.

En semifinales, la recaudación de los partidos se dividiran 70/30 entre el equipo local y el visitante. Además, pensando el final, existe la posibilidad de que la misma se juegue el próximo miércoles de 5 noviembre y no un fin de semana.

