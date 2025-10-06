Durante la tarde de este lunes, dos unidades de Bomberos Voluntarios acudieron a una vivienda ubicada en Molina 650 por un incendio.

Ads

Tras ser alertados por los vecinos, los voluntarios intervinieron para controlar el foco ígneo, cuyo origen se desconoce.

La policía acudió al barrio, en conjunto con personal de Tránsito.

Según refirieron testigos al móvil de La Opinión, al momento de comenzar el fuego, "no había personas" dentro de la vivienda, por lo que no hubo heridos.

Ads

Personal de policial y de la Dirección de Tránsito trabajaban en la zona y monitoreaban la circulación de vehículos.

Puede interesarte

Ads