Incendio en una vivienda en Villa Igoillo: dos unidades de Bomberos llegaron para controlar el fuego
Tuvo lugar este lunes por la tarde. Los voluntarios acudieron tras ser alertados por vecinos del barrio, quienes intentaron apagar el foco por sus propios medios. Personal de policial y de la Dirección de Tránsito monitoreaban la circulación de vehículos.
Durante la tarde de este lunes, dos unidades de Bomberos Voluntarios acudieron a una vivienda ubicada en Molina 650 por un incendio.
Tras ser alertados por los vecinos, los voluntarios intervinieron para controlar el foco ígneo, cuyo origen se desconoce.
Según refirieron testigos al móvil de La Opinión, al momento de comenzar el fuego, "no había personas" dentro de la vivienda, por lo que no hubo heridos.
Personal de policial y de la Dirección de Tránsito trabajaban en la zona y monitoreaban la circulación de vehículos.
