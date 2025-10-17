La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) decidió prorrogar la fecha de vencimiento de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.

La nueva fecha límite para el pago, que originalmente estaba programada para el 9 de octubre, se extendió hasta el martes 25 de noviembre.

Esta medida permitirá a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias en los mismos términos y condiciones del plazo original, beneficiándose de una asignación de hasta el 10 %.

Se recuerda que el ente recaudador bonaerense no emite más las facturas, por lo que los contribuyentes pueden recibirlas mediante un correo electrónico.

Arba también recuerda que los contribuyentes que no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y opten por abonar la última cuota del año, podrán acceder a dicha asignación.

El pago se puede realizar a través de la página web de Arba (www.arba.gov.ar) utilizando tarjeta de crédito o cajero automático, tras generar el código de pago electrónico.

Asimismo, será posible realizar el pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que se enviará por correo electrónico en las próximas semanas.

Los pagos presenciales podrán hacerse en entidades bancarias habilitadas y centros de cobro de Provincia Net Pagos.

