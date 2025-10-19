El cirujano plástico Horacio González Moccia, oriundo de Rosario e integrante del equipo profesional del Hospital Privado Sadiv, realizó con éxito la primera cirugía de reconstrucción mamaria microquirúrgica autóloga a una paciente de IOMA.

El profesional relató en Sin Galera todos los detalles del procedimiento, entre ellos que la paciente había sufrido un cáncer de mama y que presentaba una secuela significativa.

La determinación fue llevar a cabo una tarea delicada junto al equipo de cirujanos del nosocomio, que consistió en tomar tejido del abdomen bajo de la paciente, nutriéndolo con una arteria y una vena, y trasplantarlo al tórax para reconstruir la mama.

“Esta técnica es conocida como reconstrucción autóloga”, le contó a Lilí Berardi. “Utiliza el propio tejido del paciente en lugar de implantes protésicos, lo que ofrece resultados más naturales y duraderos”, detalló.

“El tejido abdominal se conecta a los vasos sanguíneos del tórax (arteria mamaria interna) mediante microcirugía, un procedimiento que requiere un microscopio de alta precisión, como el que posee el Hospital Sadiv, agregó e hizo hincapié en la tecnología necesaria que posee el centro asistencial para realizar este tipo de cirugías .

Otro aspecto de la intervención fue que, de acuerdo a lo vertido por González Moccia, “La reconstrucción puede realizarse en el mismo momento de la mastectomía, lo que evita que la paciente experimente la angustia de vivir con la secuela de la extirpación”.

Horacio es cirujano y se especializa en cirugía estética, trabajando tanto en San Pedro como en Rosario. Su enfoque principal es la cirugía reconstructiva, buscando ayudar a las pacientes a recuperar su imagen corporal y bienestar emocional.

“Debemos destacar la importancia de que este tipo de procedimientos estén disponibles en la región”, finalizó.

