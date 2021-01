Homenaje a Nelson Lillo: “Es para recordarlo, pedir justicia y que no se olvide”, dijo la hermana

Este lunes, a tres años del asesinato del efectivo policial Nelson Lillo en un enfrentamiento con delincuentes que habían asaltado a un camión repartidor en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar, habrá un acto en homenaje.

Publicidad

“Es más que nada para recordarlo, para pedir justicia y para que no se olvide cómo perdió la vida mi hermano”, dijo Verónica Lillo, hermana del policía abatido a los 25 años, que participará del homenaje junto a su familia este lunes a las 11.30 en la esquina en la que se produjo el episodio, donde hay una placa conmemorativa.

La Opinión reveló que el fiscal Marcelo Manso dio por terminada la instrucción de la causa y procesó a Marcos Bruzzone, el acusado de “rescatar” a Roberto Branto Ayala de la escena, por lo que ambos deberán enfrentar el juicio por jurados en el que se definirán las responsabilidades que les cabe por el hecho.

“Iba todo bien, hasta que llegó la pandemia y retrasó todo”, dijo la hermana de Nelson Lillo, quien pidió a la Justicia que “esta vez haga las cosas bien”, en relación a los beneficios que había obtenido el peligroso delincuente Roberto Branto Ayala, puesto que el día que asesinó a Lillo estaba en la calle porque tenía salidas transitorias en un penal al que nunca había regresado.

“Si él no hubiera tenido ese beneficio mi hermano no estaría muerto”, aseguró Verónica Lillo y recordó a Nelson: “El estaba orgulloso de lo que hacía, no llegó a concretar sus sueños porque un año nada más pudo ejercerlo y este malviviente”.

Verónica Lillo invitó a quien quiera concurrir al acto de conmemoración a las 11.30 que lo haga “con todos los protocolos que esta pandemia nos trajo, que lleve tapabocas y respete el distanciamiento”.