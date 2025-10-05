Este domingo por la tarde, en Bahía Blanca, Náutico venció 2 a 1 a Polideportivo Villa Gesell en la final del Campeonato Regional de Clubes sub 16.

Con goles de Bernardita Cejas Duarte —elegida como mejor jugadora de la final— y Faustina Franzoia, el Celeste coronó un torneo perfecto en el que ganó cuatro partidos y empató uno.

El plantel está compuesto por Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmin Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podesta y Yasmin Muratone.

A cargo de la dirección técnica está Jordana Bitonte, acompañada de Candela Garrote, mientras que Rocío Rodríguez es la jefa de equipo.

Varías de las jugadoras de esta camada formaron parte de la obtención del CRC sub 14 el año pasado en Pinamar.

En el torneo, las sampedrinas golearon 5 a 1 a Universitario de Bahía Blanca en las semifinales, a las que habían llegado tras dos victorias y un empate.

En el camino, derrotaron 6 a 0 a Sporting de Mar del Plata, 3 a 0 a Rivadavia de Lincoln y empataron 0 a 0 con Polideportivo Villa Gesell.



