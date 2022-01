Hisopados en Andar: ante la falta de tests, quiénes tienen prioridad

Este miércoles en conferencia, la Secretaría de Salud informó cuál es la situación respecto a la faltante de testeos rápidos y la tarea diaria del laboratorio del Hospital en el centro de hisopado de Andar.

“La gente se está enterando que haremos testeo focalizado en grupos de riesgo, mayores de 60, a veces de 50; aquellas personas con enfermedades crónicas y embarazadas”, enumeró Pablo Pichioni respecto de quienes tienen prioridad para acceder a las pruebas que quedan disponibles y son pocas de acuerdo al ritmo que llevan desde hace dos semanas.

A La Opinión llegaron decenas de reclamos de vecinos que acudieron a testearse y fueron diagnosticados como positivo sin haber pasado por el hisopado. Sobre ello, Pichioni aclaró: “Todo lo otro va a evaluación, según contacto o no con algún positivo. El equipo de salud define y en todo caso, se le va a dar por síntomas, el certificado de positivo”. Esa aclaración vale para quienes consultan el motivo por el que han cambiado los criterios a aplicar desde el ministerio que contempla nuevos plazos de aislamiento de acuerdo a la cantidad de dosis de vacunas recibidas y a quienes han padecido la enfermedad.

Además, puntualizó en que “esa mecánica está implantada desde el Ministerio”, para resolver la situación de falta de reactivos, y aseguró: “El insumo no es que no lo podamos comprar, está en faltante no sólo en el país, sino en Latinoamérica”. Sus dichos van en línea con lo que relataron ayer desde los laboratorios privados, donde tampoco hay modo de conseguir los reactivos que se necesitan para seguir con las pruebas puesto que son importados.