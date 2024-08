Este martes se cumple un año del día en que Naiara Durán salió de su casa y no volvió nunca más. Cuatro jornadas después y tras la denuncia de la familia que activó la búsqueda por parte de la Justicia, la encontraron asesinada. Tenía 25 años.

El sábado, en Sin Galera, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7 y responsable de la investigación del crimen, informó que cerró la instrucción y envió la causa al Juzgado de Garantías para solicitar su elevación a juicio.

Ahora, el Juzgado interviniente debe elevar el expediente al Tribunal para que disponga la fecha y modalidad en la que se llevará adelante el debate, con arreglo a lo que defina, de acuerdo a lo que, además de Fiscalía, solicite la defensa particular de los tres acusados.

"Se imputó a Daiana Franco y Francisco Vlaeminck, a él homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, y a ella el homicidio simple. Después, con respecto al padre, por el tema del encubrimiento", indicó.

Viviani señaló que su investigación considera probada la participación de Mario Franco como la persona que llevó el cuerpo desde la casa de Primera Junta y Bottaro al riacho, con su automóvil.

"Trasladaron el cuerpo con el auto, si bien al auto no arrojó resultados en la prueba de Luminol, no quiere decir que no lo hayan trasladado en ese auto", sostuvo la fiscala.

El 17 de agosto, un pescador dio aviso a las autoridades tras divisar un tambor en el que había un cuerpo. Era el de Naiara Durán. Estaba envuelto en un mantel y tenía varias puñaladas.

Dos días después, la investigación estableció que ese domingo, día de las elecciones Primarias, Naiara había salido de su casa en moto y más tarde entró en la de su expareja, Francisco Vlaeminck, de donde no salió con vida.

En esa casa de Primera Junta y Bottaro las pruebas de Luminol dieron positivo: había sangre bajo la pintura reciente en una pared y en los desagües. Más tarde, los perros de la Policía Federal confirmaron los rastros.

Fotografías publicadas por la pareja en redes sociales permitieron establecer que el mantel con el que estaba envuelto el cuerpo era de la casa que compartían Vlaeminck y Franco.

La investigación de Viviani considera probado que ambos atacaron a Naiara con un cuchillo y otro objeto cortante. Fueron siete puñaladas que resultaron mortales.

El cuerpo fue retirado de la casa en el auto del padre de Daiana Franco, Mario, quien también está acusado por el crimen y cuya casa allanaron.

Cuando dictaron la prisión preventiva de los tres acusados, Mario Franco recibió el beneficio de arresto domiciliario por "problemas de salud severos" y llegará al juicio en esa condición.

La moto en la que Naiara llegó al lugar del asesinato, que era de su prima Antonella, fue buscada por todas partes, incluso en el riacho, pero nunca apareció.

Familiares, amigos y allegados a la joven reclamaron Justicia en varias manifestaciones frente a la Comisaría, la Fiscalía y en plaza Constitución.

Ahora, a un año del crimen, la Fiscalía confirmó la elevación a juicio y la familia de Naiara Durán espera una condena ejemplar para los asesinos.