La joven de 21 años que era buscada desde el lunes fue hallada en buen estado este viernes por la noche, informaron autoridades.

Su familia había radicado la denuncia tras varios días de ausencia. Se había ido el lunes, con una bicicleta de tiro, desde su domicilio en La Tosquera.

Desde entonces no sabían nada de ella y ante la preocupación radicaron la denuncia para activar la búsqueda de paradero.

