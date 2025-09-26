El padre de una joven domiciliada en la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, radicó una denuncia para que la Justica active la búsqueda de su hija, ausente de su casa desde el lunes.

Ads

Identificada como Melanie Molina, de 21 años, salió el lunes alrededor de las 16.30 de su casa en Los Cazadores con una bicicleta de tiro y dijo que iba para la casa del padre, domiciliado en San Pedro.

"Desde ahí no la vimos más", dijo la hermana de la joven a La Opinión. La familia fue al destacamento de La Tosquera, desde donde dispusieron una búsqueda preliminar, mientras tomaban la denuncia al padre.

Ads

"No sabemos nada de ella", señalaron familiares, preocupados porque no tuvieron comunicación alguna desde el lunes, ya que no contesta el teléfono y tiene bloqueados a algunos de sus allegados.

Puede interesarte

Ads