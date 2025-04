Algunos comerciantes de la ciudad continúan denunciando que prosiguen bajo la “tutela” de malvivientes que utilizan el nombre de sus negocios para delinquir.

La modalidad es conocida: la estafa, pero las características diferentes. En uno de ellos se ha hackeado el número del WhatsApp y en otro han utilizado el nombre de fantasía del local.

En el caso de la Panadería La Buena Moza, sucursal de calle Carlos Pellegrini 1924, quien se apoderó del número del celular lo utiliza para comercializar los productos que allí se venden.

Las transacciones consisten en realizar ofertas importantes como podrían ser desayunos, muestran tortas, y en otros casos reciben solicitudes, pero todo conduce al depósito del dinero de la operación al alias “Panadería 91”, a nombre de Carlos Dante Albarracín, domiciliado en Santiago del Estero.

“Están estafando pidiendo transferencia y te dicen que el pedido salió y te bloquean”, expresó una clienta.

Un caso similar, pero no igual, se da con la Pollería Mr. Pollo, de calle Ruiz Moreno 820. A este le utilizaron el logo del comercio y también le promueven ventas por aquí, principalmente por al Marketplace de Facebook.

“Se hacen pasar por nosotros, promueven ofertas con precios bajos y te fijan una fecha de entrega. Previamente hay que depositar el 30%. A algunos le piden los datos y pasan a ser las próximas víctimas de la estafa”, contó a La Opinión el titular Raúl Sprintz.

“Por suerte no utilizan el celular nuestro, por ahora, pero igualmente han logrado engañar a varios con otro número: 3329-554627. Y no es que llaman a nuestros clientes, sino a cualquier persona. Con la lista de precios que tienen, la gente se entusiasma y quiere comprar. Nos hemos encontrado con personas de San Nicolás y Villa Constitución que vienen a buscar los cajones de pollo que nunca le llevamos y nosotros no estábamos enterados”, señaló con pena el comerciante