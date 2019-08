Habló el presidente de mesa al que se le murió el gato: "Fui por mi hija, se sentía mal y se ahogaba en llanto"

Una de la situaciones que llamó la atención durante la jornada electoral fue la ausencia de un presidente de mesa en la escuela 11, que en un momeno se fue del lugar y dejó a los fiscales. La versión que surgió en el establecimiento era que se había ido porque "se le murió el gato".

El presidente de mesa se llama Eric y es de nacionalida peruana. Antes del cierre del comicio, dialogó con La Opinión sobre el tema y aclaró lo sucedido.

"Mi hija tiene un gato, que se murió hoy en día, parece que fue envenenado. Y al sentirse mal ella, y se ahogaba del llanto, fui a estar con ella, a acompañarla", contó.

"Aparte del gato, que me dio pena y me puse a llorar con ella, no es que me fui por el gato: si no que me fui por mi hija. Quería compartir el sufrimiento que tenía", aseguró.

"Me fue a buscar la policía, todo, pero todo bien", contó. "No me fugue, aparte yo a la directora le conté y ella aclaró que era algo personal, y yo le dije que iba y venía. Fue un error dejar al fiscal, lo reconozco, al ser extranjero no sabía. Es una experiencia más", agregó.