Habló el imputado por abusar de una nena de 10 años: "Me están acusando de una cosa muy aberrante"

Luego de que la madre de la niña de 10 años que acusó a su padrastro ofreciera su testimonio en el marco del ciclo #RadioCuarentena de Sin Galera, el imputado, identificado como Diego G., pidió derecho a réplica y ofreció su versión sobre la causa en la que está involucrado y por la que deberá rendir cuentas ante la Justicia.

El hombre de 39 años está imputado por abuso sexual infantil tras haber sido denunciado el sábado por su pareja, la mujer con la que convivía y con la que tiene una hija, que dejó asentad en la Comisaría de la Mujer el relato que le hizo su nena de 10 años, que también convivía con ellos.

La niña aseguró que su padrastro la sometió a prácticas sexuales durante los últimos cinco años, lo que derivó en una causa penal que tramita en la UFI 11 cuyos pasos procesales son ahora la declaración testimonial de la víctima a través del sistema de cámara Gesell y la indagatoria al imputado.

Diego G. se comunicó con La Opinión para ofrecer su versión. Dijo que esá siendo acusado de "una cosa muy aberrante" y que los hechos no son como se denunciaron. Consideró que "inventaron" el episodio denunciado y puso en duda el momento en que fue radicada la acusación ante las autoridades. Durante la entrevista, reconoció la existencia de otros episodios violentos que lo tienen como protagonista.

"De lo que me está acusando la madre es una cosa muy aberrante. Esuché la nota que ella hizo, entiendo a la madre, entiendo a la criatura, pero me están acusando de una cosa muy aberrante", dijo Diego G y agregó: "No es así como la madre manifestó, que desde los 5 años. Los hechos, simplemente me parece que esto fue muy tramado, está muy tramado, para mí inventaron una cosa que no tenían por qué inventar".

"Yo quiero sacar la verdad, no tengo antecedentes de hacer una cosa de esas", señaló y reconoció los hechos de violencia de género por los que fue denunciado. En ese sentido, aseguró: "Las perimetrales, sí; pero tampoco es que soy un loco aberrante".

Sobre lo que ocurrió el fin de semana, cuando fue denunciado, relató: ""El sábado me dirijo a mi trabajo a cobrar, vengo y estaba mi familia, mi exfamilia, en mi casa, pagamos unas cositas que teníamos que pagar, vino un amigo y trajo unas cosas que hice al fuego, estábamos todos lo más bien, nada raro, todo familiar".

"Como las cuatro, cinco de la tarde crucé a la casa de un vecino a tomar un trago de vino, se hicieron las siete y pico largas, vino mi hermano, estuvimos ahí, la que era mi señora mandó a buscar plata a la casa del vecino, le di 1500 pesos a la que supuestamente dicen que yo abusaba. Ella salió, no sé adónde fue ni nada por el estilo", agregó.

"Cuando llego a mi casa una vecina me dicen que me estaban buscando, no vi a nadie. Cuando ingreso atrás para abrir una puerta, me encuentro con dos personas que me empezaron a golpear", contó y dijo que no sabe quiénes son, pero que cree que el ataque está relacionado con la denuncia.

Los vecinos llamaron a una ambulancia y fue trasladado al Hospital, donde lo asistieron y dieron aviso a la policía. Fue dado de alta y se dirijió a la casa de su familia materna, donde lo notificaron de la imputación por abuso sexual.

"Yo voy a decir la verdad, no voy a inventar nada que no tenga que inventar, voy a decir la verdad", dijo respecto de lo que responderá cuando Fiscalía le pregunte en la indagatoria por los hechos denunciados. "Cuando tenía contacto con la nena, vivíamos los cuatro en la casa, era todo normal, no es que había nada grave ni nada extraño, yo iba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa", dijo.

"Hay cosas que no entiendo, son cosas muy aberrantes. Pero para eso está la Justicia, para que se aclare todo. Yo me pongo en la piel de la madre y de la criatura, pero también de la parte mía, porque yo no estoy acostumbrado a esto", señaló.

Consultado sobre los motivos de la denuncia, deslizó algún tipo de situación entre él y la madre de la niña y dijo: "Justamente ahora, si hace tantos años, yo no entiendo por qué no fue antes, algo está fallando acá". Para finaliza, agregó: "Yo sé que hay miles de cosas, pero qué va a hacer".