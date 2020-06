"La Justicia es muy lenta", reclamó la mamá de la nena de 10 años abusada por su padrastro

La Opinión reveló el domingo el caso de una niña de 10 años que era sometida a prácticas sexuales por parte de su padrastro, quien fue denunciado por la madre de la nena el sábado por la noche, luego de que ella le contara los sometimientos a los que la obligaba desde hace tiempo.

Este lunes, la madre de la niña habló en el ciclo #RadioCuarentena de Sin Galera y detalló cómo se enteró de la situación y lo que sucedió luego de que interpusiera la denuncia. Consideró que "la Justicia es muy lenta" y reclamó: "Yo solamente quiero que vaya preso, que pague lo que le hizo a mi hija, porque le destruyó la vida. Nada más que eso quiero, que se haga justicia".

El sábado a la noche, la nena le contó a Blanca la situación y ella radicó la denuncia penal. El domingo, el informe médico señaló que no hubo acceso carnal y que no había lesiones en el cuerpo de la víctima. Por ello, el acusado, identificado como Diego G., sólo fue notificado de la imputación y Fiscalía no podrá solicitar su detención hasta que la niña no declare bajo el sistema de cámara Gesell.

"Me parece que la Justicia es muy lenta, muy lenta. Después de que relaté todo lo que me había dicho mi hija, con todo el dolor que esto le puede causar a una madre, me dijeron que no lo podían detener en el momento porque la tenía que revisar una doctora, cuando la revisaron me dijeron que como no había sido violada no lo podían detener y que había que esperar la cámara Gesell. Yo me enojé, me fui a mi casa con una impotencia", se quejó Blanca.

"Ella me dijo que tenía algo muy importante para decirme. Yo entré en un estado de shock. Él estaba tomando en la casa de un vecino, como era habitual todos los fines de semana. Ella se puso muy nerviosa porque sabía lo que se venía después", contó Blanca sobre lo que ocurrió esa noche.

Su hija le dijoo que tenía algo malo para decirle. "Algo mío y del Diego", contó que le dijo. "De hace mucho tiempo", agregó. La madre no podía articular palabras. Nerviosa, tomó la moto y con la niña se dirigió a la casa de su hija mayor.

"A mí no me salían las palabras. Le dije que le pregunte qué le hizo el Diego. La nena empezó a llorar, no te puedo explicar las cosas horribles que le hacía hacer desde los 5 años. Ahora tiene 10, hace 5 años que venía haciendo esto", relató.

"Yo le creo a mi hija y voy a seguir hasta el fin con esto, él tiene que ir preso porque le destruyó la vida a mi hija. Todos estos años abusó de ella", sostuvo Blanca. En los últimos años, había denunciado en varias oportunidades a su pareja por violencia de género, con detenciones y perímetros de exclusión incluídos.

El imputado tiene, además, otras situaciones en las que se lo señala por golpear a sus parejas y hasta hay un testimonio que lo involucra como protagonista de otro caso relacionado con delitos contra la integridad sexual de una mujer que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, el 1 de enero del año 2007.

En una oportunidad, Diego G. golpeó a una pareja con la que ya había tenido episodios de violencia y llegó a autonflingirse lesiones con un arma blanca y acusar a la mujer a la que había golpeado.

Denunciado por abuso sexual contra la hija de su pareja, Diego G. permanece en libertad y sólo fue notificado de la imputación en la causa que pesa sobre él. El sábado a la noche recibió una golpiza y fue asistido en el Hospital, donde dijo que lo habían atacado desconocidos.

Estaba ebrio y cuando le dieron el alta se fue a la casa de su familia, ubicada en la zona de Benefactoras Sampedrinas y Brenan. En la causa penal que debe afrontar deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscala Viviana Ramos, que instruye el caso, aunque eso ocurrirá recién una vez que la víctima haya dado testimonio bajo el sistema de cámara Gesell.

En el Departamento Judicial de San Nicolás las declaraciones de ese tipo suelen demorarse porque no hay personal suficiente para cumplir con todos los casos que implican tomar testimonios a menores de edad. Esta semana, la Procuración autorizó que esas audiencias puedan hacerse a través de videollamadas, lo que podría acelerar los plazos.

A la familia de la víctima, la situación les genera impotencia y bronca. "Solamente se lo notificó, así que él está en su casa con su familia y yo encerrada en el Hospital hasta no sé cuándo con mi hija, cómo puede ser que él esté tan sueltito después de haber hecho tanto daño a mi hija, eso es algo que no puedo entender, la Justicia es muy lenta, no me entra en la cabeza", se quejó Blanca.

"Ellos me dicen que ahora tengo que esperar la cámara Gesell y eso no sé cuántos días va a tardar. Yo lo único que quiero es que se haga Justicia y que sea rápido, no quiero que él ande así, quiero que pague por lo que le hizo a mi hija, ¿tengo que ir yo a hacerle algo y que me lleven presa, eso quieren?", se preguntó.