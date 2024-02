La situación que llevó al móvil de Sin Galera hasta el lugar en el que habita Carlos, el hombre de 77 años que quedó severamente lesionado tras ser atacado por sus propios perros, obedece a la necesidad de su hermano de aclarar que la cantidad de canes que se reportaron no se condice con los animales que ellos tienen en su finca.

La víctima, fue trasladada en una ambulancia del 107 presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo y hubo que intervenirlo quirúrgicamente. Tenía heridas en la zona del abdomen, el tórax, la región inguinal y escoriaciones producto del ataque.

“Yo estuve en la comisaría y declaré lo que le pasó, ¿no es cierto?”, dijo el hermano de la víctima y se quejó por varias publicaciones que reflejaban el informe preliminar que ofreció la policía.

“Está internado y lo están tratando por eso, pero no es que tuvo 10 perros. Pero no hay 12 perros encima”, quiso explicar.

“Dice que hay una persona mordida por varios perros que estaban al borde del pavimento ese. Bueno, lo que yo sé, que me lo dijo una persona hace un rato, un amigo que nos cuidamos desde hace 50 años. Lo que le hicieron a mi hermano fue rasparlo con las patas. Pero no tirarlo ni con perros encima”, dijo aunque se mostró reticente a detallar la situación que por el momento no cursa un trámite judicial por el carácter de las lesiones sufridas y porque no aparecen terceros involucrados.