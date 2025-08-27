El cuerpo humano está biológicamente diseñado para almacenar grasa como reserva de energía. En los hombres, suele concentrarse en el abdomen; en las mujeres, en cintura y caderas. Esa acumulación moderada es normal y necesaria, ya que funciona como un recurso de energía disponible.

Ads

El riesgo de la acumulación excesiva

El problema surge cuando la grasa corporal se acumula en exceso. Una señal de alerta es cuando el perímetro de cintura supera los 108 centímetros, lo que se considera un factor de riesgo cardiovascular. En ese escenario, aumenta la probabilidad de padecer hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias y obesidad, entre otras enfermedades.

Desde la nutrición, el abordaje busca ajustar las ingestas y modificar hábitos que llevaron al paciente a esa situación, siempre con un plan personalizado.

Ads

La otra cara: la obsesión por la delgadez

En contraposición, también preocupa la creciente obsesión por alcanzar un ideal de cuerpo hegemónico: abdomen plano, abdominales marcados o una silueta extremadamente delgada.

La presión social por cumplir con esos estándares puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria, un problema de salud grave que requiere atención interdisciplinaria, con el acompañamiento de psicólogos además de nutricionistas.

Ads

Un equilibrio necesario

La grasa corporal, en su justa medida, cumple un rol fisiológico fundamental. El desafío está en evitar tanto la acumulación excesiva como la presión desmedida por alcanzar un físico inalcanzable. Para cada caso, lo más recomendable es consultar siempre con un profesional de la nutrición que pueda orientar hacia un equilibrio saludable y sostenible.

Puede interesarte