Grasa corporal: cuándo es normal y cuándo se convierte en un problema de salud
Aunque el cuerpo necesita cierta reserva de grasa como fuente de energía, su exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al mismo tiempo, la obsesión por mantener una figura “perfecta” también representa un problema de salud. La columna del nutricionista Juan Pablo Corleto.
El cuerpo humano está biológicamente diseñado para almacenar grasa como reserva de energía. En los hombres, suele concentrarse en el abdomen; en las mujeres, en cintura y caderas. Esa acumulación moderada es normal y necesaria, ya que funciona como un recurso de energía disponible.
El riesgo de la acumulación excesiva
El problema surge cuando la grasa corporal se acumula en exceso. Una señal de alerta es cuando el perímetro de cintura supera los 108 centímetros, lo que se considera un factor de riesgo cardiovascular. En ese escenario, aumenta la probabilidad de padecer hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias y obesidad, entre otras enfermedades.
Desde la nutrición, el abordaje busca ajustar las ingestas y modificar hábitos que llevaron al paciente a esa situación, siempre con un plan personalizado.
La otra cara: la obsesión por la delgadez
En contraposición, también preocupa la creciente obsesión por alcanzar un ideal de cuerpo hegemónico: abdomen plano, abdominales marcados o una silueta extremadamente delgada.
La presión social por cumplir con esos estándares puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria, un problema de salud grave que requiere atención interdisciplinaria, con el acompañamiento de psicólogos además de nutricionistas.
Un equilibrio necesario
La grasa corporal, en su justa medida, cumple un rol fisiológico fundamental. El desafío está en evitar tanto la acumulación excesiva como la presión desmedida por alcanzar un físico inalcanzable. Para cada caso, lo más recomendable es consultar siempre con un profesional de la nutrición que pueda orientar hacia un equilibrio saludable y sostenible.
